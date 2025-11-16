Fim de ano- O último trimestre do ano promete ser de intensa movimentação para o setor de foodservice, com o aumento no consumo fora do lar impulsionado pelas festas de fim de ano e eventos corporativos. Segundo dados da 14ª Pesquisa Anual Setorial de Foodservice 2024/2025 da ABF (Associação Brasileira de Franchising), conduzida pela GALUNION, empresa especializada no segmento, 84% das redes de alimentação registraram crescimento no faturamento em 2024, e 41% tiveram incremento superior a 10% no período.

Apesar do bom desempenho, a falta de profissionais qualificados e dispostos a trabalhar aos fins de semana continua sendo um dos principais desafios enfrentados pelos operadores.

De acordo com levantamento “Alimentação Hoje: a visão dos operadores de foodservice”, elaborado pela GALUNION em parceria com a ANR (Associação Nacional de Restaurantes) e a ABIA (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos), 59% das empresas afirmam ter dificuldade para contratar e reter colaboradores capacitados.

As maiores carências estão nas funções técnicas, como cozinheiros, bartenders e garçons, apontadas por 34% dos entrevistados. Além disso, a alta rotatividade, que pode ultrapassar 70% ao ano segundo a Abrasel, obriga os negócios a investirem continuamente em recrutamento e treinamento.

Para Simone Galante, fundadora e CEO da GALUNION, o cenário exige estratégias de valorização e desenvolvimento das equipes. “Manter o time motivado e engajado é essencial para oferecer um atendimento diferenciado. Valorizar o colaborador é fator determinante de performance e fidelização do cliente”, destaca.

Crescimento nas contratações temporárias fim de ano

De acordo com pesquisa da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), 32% dos bares e restaurantes pretende contratar para o fim de ano, impulsionados por questões como o aumento do movimento, a reorganização administrativa e a renovação das equipes. Os cargos mais procurados são auxiliares de cozinha (70%), garçons (54%), atendentes e cumins (48%) e cozinheiros (42%).

O cenário é otimista: 81% dos empresários esperam faturar mais que no mesmo período de 2024, apoiados pela queda do desemprego e maior renda disponível. Apesar disso, 88% das empresas consideram difícil contratar, principalmente para funções especializadas, como sushiman (67%), chef de cozinha (60%) e gerente (51%).

Diante do aumento da demanda, redes de alimentação intensificam a contratação de temporários para dar conta do movimento. Na Água Doce Sabores do Brasil, a expectativa é abrir três vagas temporárias por unidade neste último trimestre do ano. Atualmente, a marca conta com 80 restaurantes em seis estados brasileiros.

O principal motivo é o crescimento de 15% a 20% na demanda, impulsionado pelas confraternizações e pelo turismo. “As funções mais procuradas são garçom, atendente e auxiliar de cozinha. Nessa época, precisamos de equipes completas e preparadas para garantir agilidade e qualidade no atendimento”, afirma Julio Bertolucci, diretor de franquias da rede.

A seleção prioriza disponibilidade para horários flexíveis, além de habilidades interpessoais e noções básicas de higiene e manipulação de alimentos. Embora a experiência anterior seja um diferencial, a marca destaca que disposição e aprendizado rápido contam mais do que o tempo de casa. Os treinamentos incluem imersões práticas e acompanhamento semanal, abordando desde boas práticas sanitárias até atendimento ao cliente e cultura organizacional.

Na Divino Fogão, franquia com mais de 220 restaurantes em operação em diferentes shopping centers, o movimento é ainda maior: a marca prevê mais de 600 vagas temporárias abertas em toda a rede. Cada unidade deve contratar entre três e seis profissionais, principalmente para as funções de ajudante de cozinha, atendente e operador de caixa.

“A demanda no fim do ano cresce cerca de 30%, e precisamos reforçar as equipes para manter o padrão de atendimento e o tempo de entrega”, Eliane Rodrigues Barbosa, responsável pelo departamento de Recursos Humanos da marca inspirada em comida da fazenda. Todos os temporários passam por treinamento prático nas unidades e capacitação na Universidade Corporativa Divino Fogão, o que garante o alinhamento aos padrões da rede. Os colaboradores que se destacam podem ser efetivados após o período de festas.

Apesar do avanço das contratações, a falta de mão de obra qualificada segue sendo um entrave para a expansão do setor. Com o crescimento do consumo fora do lar e a reabertura plena do mercado pós-pandemia, a competição por profissionais experientes se intensificou. As redes têm buscado formar seus próprios talentos, ampliando programas internos de capacitação e incentivando a efetivação de temporários.

O cenário, segundo especialistas, reforça a importância de políticas consistentes de treinamento e reconhecimento. “O consumidor de hoje é mais exigente e valoriza a experiência. Restaurantes que investem no desenvolvimento das equipes tendem a se destacar e a fidelizar clientes”, conclui Simone Galante.

