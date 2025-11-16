Estudante de Emef é premiada no Festival de Literatura de Americana

A estudante do 9º ano A da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Prof. Florestan Fernandes, Melissa Mozocatto Falchet, foi premiada por sua crônica “Os Bares”, inscrita no concurso literário de crônicas e poesias do Festival de Literatura de Americana (FLIAM), realizado nos dias 9 e 10 de novembro, no Centro de Americana.

Os trabalhos inscritos foram analisados pelos jurados Stela Saes, professora e doutora em Literatura pela Universidade de São Paulo (USP); Matheus Dias, pedagogo e professor, e pelo escritor, produtor cultural e professor Luiz Carlos Lima. Melissa conquistou a 3ª colocação na categoria crônica infantojuvenil, voltada a estudantes dos Ensinos Fundamental II e Médio, e recebeu prêmio em dinheiro de R$ 250,00. Primeiro e segundo colocados na categoria foram reconhecidos com a premiação de R$ 1.000,00 e R$ 500,00, respectivamente (confira a listagem abaixo).

“É uma alegria ver, a cada dia, maior convergência entre as ações das secretarias de Educação e de Cultura e Turismo, em conformidade com a proposta da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi para as duas áreas. Parabenizo a estudante e toda a equipe da escola municipal pelo resultado positivo no festival, o que com certeza é um estímulo e um exemplo para as demais crianças e adolescentes de nossas escolas”, disse o secretário das pastas, Vinicius Ghizini.

FLIAM

O Festival Literário de Americana (FLIAM), realizado pela Prefeitura de Americana por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e pelo Conselho Municipal de Cultura (Comcult), marcou a cena cultural da cidade com uma programação educativa e formativa, atraindo um público de aproximadamente 4 mil pessoas em dois dias de programação.

Produzido pela Fábrica das Artes e pelo Sarau Poetiza-Me, sob a curadoria de Gabriella Martins e Douglas Fonseca Bonganhi, o evento foi viabilizado via edital público com recursos do Fundo Municipal de Cultura.

Além do concurso de crônicas e poesias nas categorias adulto e infantojuvenil, a programação incluiu encontros, saraus, debates, mesas-redondas, exposições e apresentações artísticas. Foram 38 apresentações e declamações durante o Sarau Poetiza-me, além de seis apresentações dos escritores premiados do concurso.

No domingo, o evento contou com 47 expositores presentes e, de acordo com a produção, a média de vendas durante o dia foi de 18 exemplares por expositor. Ainda segundo a produção, as exposições que mais chamaram a atenção e realizaram vendas foram “LiteraRua”, que montou uma livraria completa utilizando caixotes, com foco em livros de poesia, slam e literatura das periferias, e o Raul Livros, que apresentou seu trailer-livraria móvel infantil.

Confira a relação dos premiados na FLIAM

Crônica Mirim / Infanto-juvenil

1º Lugar: Pedro Trapnell – “O menino que vendeu o mundo”

2º Lugar: Aiko – “Portais para outros mundos”

3º Lugar: Melissa Mozocatto Falchet – “Os bares”

Poesia Mirim / Infanto-juvenil

1º Lugar: Aiko – “Imaginação”

2º Lugar: Maitê Gastin Fort – “Criatividade”

3º Lugar: Thur – “Jorge”

Crônica Adulto

1º Lugar: Renato Conterato – “O dia em que o Corinthians perdeu sua importância”

2º Lugar: Edimar Jr. – “O cão”

3º Lugar: Jefferson Souza – “Milagre da Insignificância”

Poesia Adulto

1º Lugar: João Pedro Teodoro – “Oliveiras”

2º Lugar: Gigi Caires – “Bagunça Mente”

3º Lugar: Domingues Pereira – “In memoriam de Mercedes, Prazeres e Marias”

