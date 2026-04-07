Novo reservatório do São Vito reforça abastecimento de 20 mil pessoas

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, inaugurou na terça-feira (31) o novo reservatório do Centro de Reservação do São Vito (CR-01), ampliando a capacidade de armazenamento de água e reforçando a segurança no abastecimento da região.

A estrutura tem capacidade para 2,1 milhões de litros de água, elevando a reservação local dos atuais 1,6 milhão para 3,7 milhões de litros. A obra beneficia diretamente cerca de 20 mil moradores dos bairros São Vito, Vila Bertini, Vila Mariana, Jardim Belvedere, parte do Jaguari, parte do São Manoel, entre outros, reforçando o abastecimento e proporcionando mais estabilidade e segurança hídrica para o sistema.

O prefeito Chico Sardelli destacou a importância do investimento para o município. “Estamos ampliando a capacidade de reservação e fortalecendo o sistema de abastecimento com planejamento e responsabilidade. Esse é mais um investimento que impacta diretamente a qualidade de vida da população e prepara Americana para o futuro”, afirmou.

O vice-prefeito Odir Demarchi ressaltou o compromisso da administração com a melhoria dos serviços públicos. “É uma obra importante, que traz mais segurança para o abastecimento e mostra o trabalho que vem sendo realizado com planejamento para atender melhor a população”, disse.

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Estrutura

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, destacou o papel estratégico da nova estrutura. “Esse reservatório é fundamental para dar mais equilíbrio ao sistema, principalmente em momentos de maior consumo ou em situações operacionais. Temos ainda outras ações importantes em andamento, especialmente para redução de perdas de água e modernização das nossas ETAs”, afirmou.

O chefe de Gabinete Franco Sardelli também destacou a relevância da obra para o município. “Esse é um investimento que reforça a infraestrutura da cidade e garante mais eficiência no sistema de abastecimento, com reflexos diretos na qualidade dos serviços prestados”, declarou.

O reservatório do São Vito é o quinto entregue na atual gestão e segue o mesmo padrão técnico adotado nas demais estruturas implantadas nos bairros Cidade Jardim, Vila Santa Catarina, Jardim Ipiranga e Parque Gramado.

Estiveram presentes na inauguração ainda os secretários municipais Luiz Cezaretto (Habitação), Leon Botão (Comunicação), Diego Guidolin (Planejamento), Vinícius Ghizini (Cultura e Turismo e Educação) e Andréa Cristina Gonçales (Meio Ambiente), além dos vereadores Lucas Leoncine, Leco Soares, Levi Rossi, Gutão do Lanche e Pastor Miguel Pires.

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