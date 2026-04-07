Ex-presidente da Fundação Casa, Claudia Carletto é a nova secretária de Esportes do Estado de São Paulo. Ela assume no lugar da coronel Helena Reis, que cumpriu o triênio 2023-2026 e deixou o cargo no final de março.

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Sua missão será fortalecer o esporte como ferramenta de transformação social, promovendo inclusão, saúde e educação, além de fomentar políticas públicas que estimulem a prática esportiva, o suporte a atletas de alto rendimento e a modernização da infraestrutura esportiva nos municípios paulistas.

“Nosso desafio é fazer com que o esporte chegue a todos: da iniciação esportiva à alta performance. Vamos trabalhar com planejamento, diálogo e inovação para fortalecer ainda mais o esporte no Estado de São Paulo”, diz Carletto.

Claudia Carletto

Jornalista de formação e pós-graduada em Marketing Político, Claudia foi secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania, secretária executiva de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e presidente da Fundação CASA.

A escolha reforça o compromisso da atual gestão no Estado com a ampliação do protagonismo feminino em postos de comando na administração pública estadual. Claudia Carletto junta-se às outras seis mulheres que já chefiaram secretarias no primeiro escalão do governo paulista, além de se tornar a terceira mulher a ocupar a cadeira de secretária estadual de Esportes nos últimos 24 anos, sucedendo Luciana de Toledo Temer (2002 a 2003) e Helena Reis (2023 a 2026).

O decreto de nomeação foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (7), e a nova secretária deve iniciar as agendas de transição e planejamento imediato com as equipes técnicas da pasta.