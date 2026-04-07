Falta de água em poço artesiano na Praia Azul incomoda Léo da Padaria

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), protocolou um requerimento na secretaria da Casa solicitando informações da prefeitura sobre a falta de água no poço artesiano que atende a região da Praia Azul.

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No documento, o parlamentar explica que moradores relataram dificuldades em relação ao fornecimento de água do poço, localizado na rua Maranhão. “O poço tem apresentado falta de água em diversos momentos, fazendo com que muitas famílias fiquem longos períodos sem água”, afirma Léo.

O vereador pergunta quais medidas estão sendo tomadas para sanar os problemas atuais e quando serão finalizadas. Pede também que informe se existe planejamento para novos investimentos no local. O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores na sessão ordinária da semana passada.

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