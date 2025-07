O novo conjunto semafórico instalado pela Prefeitura de Americana no cruzamento da Avenida Comendador Thomaz Fortunato com as ruas Adalberto Panzan e Doutor Sahid Maluf, na Chácara Letônia, região da Praia dos Namorados, começa a operar nesta quinta-feira (10).

Os equipamentos foram instalados pela equipe da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), vinculada à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), com o objetivo de proporcionar mais segurança a motoristas e pedestres, além de contribuir para a organização do fluxo de trânsito no local.

Além dos semáforos, o cruzamento recebeu também melhorias no pavimento asfáltico e nova sinalização de solo, serviços concluídos na última semana.

Mais segurança de novo

“Essa é uma medida importante para trazer mais segurança a um ponto de grande circulação de veículos e pedestres. Nosso intuito é organizar melhor o fluxo, reduzir riscos de acidentes e oferecer mais tranquilidade para quem passa pelo local. É um investimento que reforça o compromisso da administração com a mobilidade urbana e o bem-estar da população”, ressaltou o secretário-adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

A implantação do conjunto semafórico teve investimento aproximado de R$ 70 mil, provenientes de recursos próprios da administração.

