O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana avança para a etapa de instalação das Válvulas Redutoras de Pressão (VRPs) dentro do conjunto de obras de reforço de redes para redução de perdas de água na região do Zanaga, atendida pelo Centro de Reservação CR-12.

Nesta sexta-feira (27), a empresa responsável pelas obras realizará a instalação de uma VRP na Avenida Antônio Centurione Boer, próximo ao cruzamento com a Rua das Jaqueiras. O serviço está previsto para ocorrer das 7h às 17h e, para a execução, será necessária a interrupção temporária do abastecimento nos bairros Vale das Nogueiras, Residencial Praia dos Namorados e parte do Jardim Brasil.

A válvula redutora de pressão é um equipamento instalado na rede para controlar e equilibrar a pressão da água, reduzindo rompimentos e desperdícios. Nesta etapa, será feita a instalação hidráulica da válvula, em ferro fundido, com conexões flangeadas. A estrutura de alvenaria que abriga o equipamento já está executada e, após a montagem, será finalizada com laje de concreto. Posteriormente, a válvula passará por regulagem para adequação da pressão no setor.

Até o momento, já foram executadas as estruturas de alvenaria de quatro caixas destinadas à instalação das VRPs.

Uma válvula já foi montada em rede nova executada por Método Não Destrutivo (MND), sem necessidade de interrupção no abastecimento, e a segunda será instalada nesta sexta-feira. Ao todo, o projeto prevê a instalação de 11 válvulas redutoras de pressão, que serão implantadas de forma programada,

As obras contemplam a implantação de 1.677 metros de novas redes de água em PEAD, já executadas por MND, tecnologia que reduz impactos no tráfego e no pavimento. Ainda serão instalados três macromedidores e 52 válvulas de gaveta, além das interligações das redes ao sistema existente, etapas que compõem o conjunto da modernização.

Segundo o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, a instalação das VRPs representa um passo estratégico para o controle do sistema. “A válvula redutora de pressão é fundamental para equilibrar o funcionamento da rede, diminuir rompimentos e reduzir perdas de água. Essas intervenções fazem parte de um planejamento técnico para tornar o abastecimento mais eficiente, seguro e estável para a população desta região”, afirmou.

As melhorias integram o programa DAE em Ação pela Água, dentro das frentes Operação Perda Mínima e Pressão sob Controle, beneficiando cerca de 25 mil moradores dos bairros Antônio Zanaga, Jardim Brasil, Vale das Nogueiras, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Vila Bela e Distrito Industrial Abdo Najar.