Kit do Programa Cuidar, em Hortolândia, tem absorventes às mamães e itens aos bebês

A semana começou com festa para 135 gestantes de Hortolândia, que participaram do evento de entrega dos kits do Cuidar – Programa de Atendimento à Gestante, uma ação de governo da Prefeitura de Hortolândia cheia de significado. Logo no início da programação, um café da manhã farto e saboroso recebe as gestantes e familiares que as acompanham na programação.

No auditório da Emef (Escola Municipal de Enfim Fundamental) Marleciene Priscila Presta Bonfim, o público assistiu a uma importante palestra sobre amamentação com a dentista da Secretaria de Saúde, Dra Deborah Hoffman. Em seguida, autoridades presentes, entre elas, o prefeito José Nazareno Zezé Gomes e a primeira dama e secretária de Inclusão, Maria dos Anjos, fizeram uma saudação especial e entrega simbólica dos kits. Cada gestante saiu do evento carregando seu próprio kit, que ajudará nos cuidados do recém-nascido e da futura mamãe nos primeiros meses de vida do bebê.

“Nesta segunda-feira, realizamos mais uma entrega do kit maternidade do Programa Cuidar. Foram 135 kits entregues às nossas gestantes, um gesto simples, mas carregado de significado. Desde o início do programa, em 2022, já são mais de 5,5 mil kits entregues. Isso mostra que não se trata apenas de uma ação pontual, mas de uma política pública permanente de cuidado, acolhimento e respeito com as famílias de Hortolândia.

O Programa Cuidar representa o compromisso da nossa gestão com a primeira infância e com as mães que mais precisam. Cada kit entregue é uma forma de dizer: vocês não estão sozinhas. A Prefeitura está presente, oferecendo apoio nesse momento tão especial que é a chegada de um filho. Seguimos trabalhando para fortalecer as políticas públicas, garantir dignidade e construir uma cidade cada vez mais humana e acolhedora para todos”, destacou o prefeito Zezé Gomes.

Além de banheira, roupinhas, fraldas descartáveis e itens de higiene para o bebê, como sabonete infantil e pomada contra assaduras, o kit também é pensado para atender às mamães. De acordo com a Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, são entregues dois pacotes de absorventes, além de escova e pasta de dentes. A copeira Pamela Gonçalves dos Santos, de 26 anos, está à espera do segundo filho, Murillo.

Grávida de 33 semanas, ela ficou feliz ao saber que a Prefeitura também pensou na saúde da mulher ao montar o kit Cuidar. “Eu já tenho bastante coisas prontas para a vinda do Murillo, graças a Deus, mas faltam algumas outras. Banheira ainda não tinha, nem manta, e tudo que vem neste kit será bem útil. O absorvente para mim é um diferencial, porque a gente vê a preocupação com o bebê, mas também com a gente”, disse a gestante.

Pâmela também valoriza a atenção com o aleitamento materno. “É muito importante este incentivo e a entrega do sugador de leite. Meu primeiro filho foi amamentado até os 3 anos de idade e desta vez quero amamentar pelo menos até os dois anos”, afirma. A gestante, que é moradora do Jd. Boa Esperança, faz o pré-natal na UBS (Unidade Básica de Saúde) Parque do Horto, onde recebe todas as orientações e cuidados necessários.

Confira os itens do kit Cuidar:

1 cobertor

1 toalha

2 macacões

2 “bodies” com calça

1 saída da maternidade

1 pacote de lenço umedecido

3 meias

3 Luvas

1 pacote de fralda de boca com 3 unidades (fralda em tecido)

1 sugador de leite

Termômetro

1 pomada

1 sabonete líquido

2 pacotes de absorventes

1 banheira

1 escova de dentes

1 creme dental

1 mochila térmica impermeável

A Prefeitura implantou o programa Cuidar em 2022. Desde então, o programa entregou 5.873 kits para gestantes do município. A entrega é feita mensalmente.

