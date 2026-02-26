Equipe da Romu Canil da Gama (Guarda Municipal de Americana) prendeu na tarde desta quarta feira(25) um homem por tráfico de drogas em uma residência abandonada na Rua Azulão, no bairro Jarfim dos Lirios.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Após denúncia anônima recebida via controle informando a prática de tráfico pelo local, a equipe composta pelos GCMs Alan, Cesar e Sandro se deslocou até o endereço. Três indivíduos foram abordados na via pública, porém nada de ilícito foi encontrado com eles.

Durante averiguação nas imediações, os agentes visualizaram, no interior da garagem de uma residência aparentemente abandonada, um box de cama contendo cinco porções de maconha, R$ 160,85 em moedas, anotações relacionadas à contabilidade do tráfico e um aparelho celular da marca Motorola.

Ao entrarem no imóvel, os guardas localizaram L H D, de 29 anos, escondido nos fundos da casa. Com ele foram encontrados dois microtubos de crack e uma sacola contendo 53 microtubos de maconha, 38 microtubos de crack, sete microtubos de cocaína, além de 25 porções de maconha e um pedaço maior da mesma substância, totalizando 126 porções.

Durante a ação, foi empregado o cadela de faro Hana, da ROMU Canil, que localizou ainda mais 205 porções de maconha escondidas em um armário no interior do imóvel.

O indivíduo confessou que estava comercializando entorpecentes no local desde as 7h da manhã, sendo aquele seu primeiro dia na residência, embora já atuasse na venda de drogas no bairro anteriormente. Ele também declarou ter invadido o imóvel e desconhecer o proprietário.

Gama o levou pro plantão

Diante dos fatos, L H D recebeu voz de prisão e foi conduzido ao plantão policial, juntamente com as drogas, dinheiro e demais objetos apreendidos. A ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial, permanecendo o indivíduo à disposição da Justiça.