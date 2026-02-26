O preço do café chegou em 2026 com a sétima redução consecutiva nos preços, indica levantamento da APAS – Associação Paulista de Supermercados, em parceria com a FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Em janeiro, o produto registrou recuo de 2,48%. Essa é a segunda maior redução percentual desde julho do ano passado.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Após um movimento de forte alta no primeiro semestre de 2025, a pressão inflacionária sobre o produto começou a ceder em julho, com uma queda nos preços de 3,03%. As reduções continuaram a ocorrer de forma gradual nos meses seguintes.

O resultado de janeiro mostra uma trajetória de estabilidade dos preços, associada à melhoria nas condições de oferta, como destaca Acácio Maciel, diretor da regional da APAS em Campinas.

“Aos poucos, os consumidores estão percebendo que os preços do café têm atingido valores mais acessíveis; ainda assim, é bom ficar atento para as oportunidades nas promoções oferecidas pelos supermercados. Pesquisar ainda é a melhor opção para encontrar bons preços”, orienta.

Segundo a análise da entidade, fatores climáticos ainda permanecem no radar e podem influenciar o ritmo dessa trajetória.

Café em queda

2025

Julho: – 3,03%

Agosto: – 0,84%

Setembro: – 0,07%

Outubro: -1,37%

Novembro: – 0,56%

Dezembro: – 1,37%

2026

Janeiro: – 2,48%

Sobre a APAS – Com 54 anos, a APAS – Associação Paulista de Supermercados representa o essencial setor supermercadista no estado de São Paulo e busca integrar toda a cadeia de abastecimento com a sociedade. A entidade possui 3 distritais na capital paulista e 13 regionais distribuídas estrategicamente. A APAS conta com mais de 27 mil estabelecimentos no Estado de SP, responsáveis por 30% do faturamento nacional do setor.

O setor supermercadista paulista faturou, em 2024, R$ 328 bilhões — crescimento real de 3% em relação a 2023 — 9,7% do PIB estadual. Os supermercados empregam mais de 669 mil pessoas, com potencial de expansão de mais 34 mil vagas em diferentes funções.

Leia + sobre economia, emprego e mercado