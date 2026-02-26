Ciclovia e pista de caminhada concluídas no Jardim Amanda em Hortolândia

Primeira etapa da ação contemplou parte da área de lazer inaugurada em dezembro e ação prossegue seguindo a evolução da obra; município tem 60km de malha cicloviária

O parque socioambiental do Jardim Amanda, que teve a primeira etapa das obras concluídas e inaugurada pela Prefeitura de Hortolândia em dezembro do ano passado, recebe a implantação de novos dispositivos que contribuem com o lazer da população que já frequenta a área. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana foi concluída, na sexta-feira (20), a pintura de aproximadamente 1,6 km de pistas de ciclovia e caminhada. A ciclovia possui a manta na cor vermelha e o trecho da calçada que acompanha a ciclovia recebeu a pintura na cor azul. Além disso, também foi realizada a pintura de pictogramas de segurança, faixas de pedestres e a instalação de placas.

“Conforme as obras do parque vão avançando, as equipes da Prefeitura realizam as pinturas de mais quilômetros de ciclovias e pistas de caminhadas. No entorno do parque também foram realizadas pinturas de vagas de estacionamento de veículos para os frequentadores do espaço. São 55 vagas e, deste total, três são para idosos e uma para pessoas com deficiências. O parque está tomando forma e, a cada dia, constatamos a evolução desta grande área de lazer”, explica o diretor de operações da Secretaria de Mobilidade Urbana, José Eduardo Vasconcellos.

MALHA CICLOVIÁRIA

A Prefeitura de Hortolândia mantém a meta de atingir em torno de 100 km de ciclovias no município. Atualmente, a cidade tem cerca de 60 km de malha cicloviária. Desde 2017, a Prefeitura investe no aumento desse número com os novos viários já entregues, além dos que estão em construção e de empreendimentos particulares, todos com ciclovia.

PARQUE DO AMANDA

A ciclovia integra a primeira etapa da obra do parque socioambiental do Jardim Amanda, que foi inaugurada em dezembro do ano passado (https://www.hortolandia.sp.gov.br/2025/12/19/hortolandia-entrega-primeira-etapa-da-obra-do-parque-do-jardim-amanda/).

O futuro parque será o maior da cidade, onde a população poderá desfrutar de momentos de lazer e descanso. O parque terá área de 385.000 m2 (metros quadrados).

Dentre os atrativos que serão oferecidos aos moradores estão: pista de caminhada, academia para o público da terceira idade, playgrounds, espaços de convívio e bicicletários. Estão previstas reformas das quadras e do campo de futebol existentes. Este último ainda receberá um novo vestiário.

Para facilitar a mobilidade e o deslocamento da população, de acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, o futuro parque terá ainda a construção de uma estação de transferência de ônibus municipal.

Outra importante melhoria na área do parque será a implantação de um vertedouro na segunda lagoa, para prevenir inundação da rua Benjamin Constant, que fica próxima ao local.

A Prefeitura de Hortolândia deu a ordem de serviço da obra em agosto do ano passado. O parque socioambiental do Jardim Amanda é uma das principais obras do novo PIC, cujo anúncio foi feito, em dezembro de 2023, pelo prefeito José Nazareno Zezé Gomes. A construção é feita com recursos oriundos do Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata).

