O filme “O Diabo Veste Prada 2”, um dos títulos mais comentados e assistidos do momento, tem chamado atenção não apenas pelo universo fashion e pela volta de personagens icônicos, mas também por um detalhe que ultrapassa o glamour: a respiração consciente como ferramenta de regulação emocional.

A terapeuta integrativa e educadora comportamental Regina Pocay, referência em respiração consciente, comenta que uma das cenas do filme, em que a personagem Emily (vivida por Emily Blunt) orienta a filha com uma técnica de respiração para atravessar um momento de ansiedade e crise, toca em um ponto central do mundo real: o quanto pequenas pausas podem evitar que situações de estresse escalem.

“É muito simbólico ver isso aparecer em um filme tão esperado e tão popular. Porque, na vida, é exatamente assim: a emoção sobe, o corpo acelera e, se eu não me regulo, eu reajo no impulso. A respiração consciente é o caminho mais direto para recuperar o centro e responder com lucidez”, afirma Regina.

Alta pressão, autonomia emocional e o que o filme espelha

Ambientado em um contexto de demandas intensas, decisões rápidas e relações de trabalho e familiares complexas, o longa retrata uma dinâmica em que autonomia emocional é necessária o tempo todo, inclusive em personagens fortes e exigentes como Miranda Priestly (vivida por Meryl Streep). Para Regina, esse é o “subtexto” que muita gente sente ao assistir: não é só sobre moda; é sobre como não surtar quando a pressão aperta.

“O que a gente vê ali é o que muita gente vive no trabalho e em casa: cobrança, urgência, expectativa, ego, medo de errar. E quando o corpo está em alerta, a mente perde clareza. A respiração entra como um ‘freio’ natural: ela acalma, organiza e devolve racionalidade”, diz.

Respirar é óbvio. Respirar com consciência é uma escolha

Regina reforça que a respiração consciente vai além de uma cena pontual: é uma prática que pode ser aplicada em situações simples e reais: antes de uma conversa difícil, no trânsito, antes de uma reunião ou quando a ansiedade aparece sem aviso. “Você não precisa parar a vida para se cuidar. Você precisa aprender a voltar para si no meio da vida. E isso começa no corpo. Começa no ar”, finaliza.