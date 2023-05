O fim da era dos coaches

Os coaches se popularizaram bastante nos últimos anos

em especial na internet, com atuação em diversos setores como finanças, desenvolvimento pessoal e profissional, saúde, entre outros, mas recentes polêmicas sobre a profissão geraram discussões que prometem alterar a forma como a profissão é exercida.

No entanto, essas alterações foram antecipadas pela MF Press Global, empresa de comunicação internacional do neurocientista e jornalista luso-brasileiro, Dr. Fabiano de Abreu Agrela, que investiu em uma assessoria acadêmica para seus clientes, permitindo com que eles se destacassem e mantivessem suas atividades.

De acordo com o Dr. Fabiano de Abreu, a tendência é que cada vez mais as titulações acadêmicas se tornem necessárias para atuar em determinadas áreas, principalmente as que lidam com mentoria ou assessoramento.

“Há 5 anos atrás, como sempre tive um grande contato com profissionais de diversas áreas na nossa atuação na comunicação, notei que na era das redes sociais onde houve um aumento na concorrência, os diferenciais não podem ser baseados apenas em resultados, mas sim na qualificação que determinado profissional tem para obter esses resultados“.

“Pensando nisso, expandi a empresa para uma assessoria acadêmica que se tornou mais uma forma de auxiliar nossos clientes a se destacarem e a terem um maior embasamento que lhe permitisse desempenhar suas atividades, com a preocupação crescente com o que é divulgado nas redes sociais, você precisa mostrar que tem qualificação para dizer o que diz” Explica Dr. Fabiano.

Diversos países, incluindo, Estados Unidos, Austrália, Alemanha e a União Europeia já aprovaram e estudam medidas para o uso de redes sociais, entre os principais tópicos de todas as regulações está a necessidade de embasar informações divulgadas em redes sociais, o que faz com que a titulação acadêmica e desenvolvimento de estudos na sua área de atuação se tornem fundamentais para diversos tipos de profissionais que utilizam a internet.