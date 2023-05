Major preso na operação lesa pátria

Um major foi detido na 12ª fase da Operação Lesa Pátria,

que tem o propósito de identificar indivíduos que financiaram e incentivaram os atos terroristas ocorridos em 8 de janeiro em Brasília, nos quais militantes bolsonaristas e de extrema-direita invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Os alvos da ação da Polícia Federal desta terça-feira (23) são policiais militares do Distrito Federal que, supostamente, falharam em agir diante dos atos de vandalismo na Esplanada dos Ministérios.

Nesta fase da operação, o major Flávio Silvestre de Alencar foi detido. No dia dos eventos golpistas, ele ordenou que o Batalhão de Choque se retirasse do lado do Congresso Nacional sob a justificativa de resgatar o comandante-geral, coronel Fábio Augusto Vieira, e outros policiais feridos.

Um mandado de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão estão sendo cumpridos no Distrito Federal, todos expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Hoje, o STF dará início ao julgamento de mais 131 acusações relacionadas aos atos terroristas de 8 de janeiro. Até o momento, 1.045 indivíduos se tornaram réus por sua participação nos eventos golpistas.

