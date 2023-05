Vereadores votam bebida na escola e luz no ponto de ônibus

Bebida em escola e iluminação na pauta dos vereadores

Três projetos de lei serão votados na sessão ordinária da Câmara Municipal de Sumaré, nesta terça-feira (23). A 16ª reunião do ano acontece a partir das 15h, no plenário José Maria Matosinho. A sessão terá transmissão em tempo real pelo canal da Câmara no YouTube (youtube.com/camarasumare).

O PL nº 46/2022, de autoria do vereador Andre da Farmácia (PSC), dispõe sobre a instalação de iluminação pública nos pontos de ônibus no município. Antes de votarem o projeto, os parlamentares vão apreciar duas emendas modificativas apresentadas pelo vereador Lucas Agostinho (União Brasil) e pelo presidente da Câmara, vereador Hélio Silva (Cidadania).

Também será votado o PL nº 23/2023, de autoria do vereador Willian Souza (PT), que dispõe sobre a proibição de compra, venda, fornecimento e consumo de bebidas alcoólicas nas unidades escolares e em qualquer dos estabelecimentos de ensino da rede municipal de Sumaré.

Por fim, será votado o Substitutivo nº 1 ao PL nº 35/2023, de autoria do vereador Alan Leal (Patriota), que dispõe sobre a construção ou adaptação de fraldários acessíveis aos frequentadores de estabelecimentos públicos e privados no município de Sumaré. Será votada também uma emenda apresentada pelo próprio autor do projeto.

