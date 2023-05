Um porteiro funcionário da prefeitura de Americana

tem uma bela história para contar da Meia Maratona do Tivoli Shopping, que aconteceu no último domingo. Renato Alfonso Viana, 46, sofreu entorse durante a prova, prosseguiu e ainda terminou em 9o lugar na categoria 45 a 49 anos. Foram cerca de 250 competidores na faixa que ele competiu.

Mais de 1.500 atletas participaram no domingo (21) da Meia Maratona Tivoli Shopping, organizada pela Chelso Sports, com apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Pela primeira vez a corrida contou com o percurso de 21 Km, tornando-se a única meia maratona da cidade. Também foram disputados os percursos de 10 Km e 5 Km – prova que contou com a participação do prefeito Rafael Piovezan.

Confira os resultados:

21 Km Masculino

1º Lugar: Luan Bissoli – Equipe LLGesso Decorações – Tempo: 01:10:32

2º Lugar: Jhenniffer Raissa Bueno da Silva – Equipe Orcampi – Tempo: 01:12:44

3º Lugar: Adilson Coelho Pinheiro – Equipe Equipe Venus – Tempo: 01:13:35

4º Lugar: Quedes Silvestre – Equipe S2 Assessoria Esportiva – Tempo: 01:16:36

5º Lugar: Douglas Freitas – Equipe Peptan Runners – Tempo: 01:18:56

21 Km Feminino

1º Lugar: Edna Maria de Almeida – Equipe Amizade Run – Tempo: 01:28:03

2º Lugar: Andreia de Oliveira dos Santos da Silva – Equipe Superação – Tempo: 01:32:58

3º Lugar: Bruna Calazans Luz – Equipe Titan – Tempo: 01:34:17

4º Lugar: Geise Maria da Silva de Souza – Equipe S2 Assessoria Esportiva – Tempo: 01:35:25

5º Lugar: Sidineia Ribeiro da Cunha – Equipe Corug – Tempo: 01:36:59

10 Km Masculino

1º Lugar: Dejair Alves Mazaia – Equipe Equipe Venus – Tempo: 00:34:22

2º Lugar: Barnabe Gomes de Lima – Equipe Raia 1Seme – Tempo: 00:36:57

3º Lugar: Anderson Alves de Oliveira – Equipe Mais Km Limeira – Tempo: 00:37:05

4º Lugar: Rodrigo Regis Romao – Equipe Fast Runners – Tempo: 00:37:41

5º Lugar: Raphael Rodrigues da Silva – Equipe HR Adventure – Tempo: 00:37:51

10 Km Feminino

1º Lugar: Josiane Vilhena da Silva – Equipe JZ Team – Tempo: 00:44:26

2º Lugar: Alessandra Wenzel – Equipe Papirus – Tempo: 00:46:17

3º Lugar: Gabriela Vicente Gomes Natali – Equipe JZ Team – Tempo: 00:46:39

4º Lugar: Maria de Fátima S. M. Silveira – Equipe ZTR Running – Tempo: 00:47:47

5º Lugar: Bianca Plotegher Zaramella – Equipe Graeteam – Tempo: 00:49:01

5 Km Masculino

1º Lugar: Lucas Bissoli – Equipe LLGesso Decorações – Tempo: 00:15:47

2º Lugar: Lucas Vieira Canavesi – Equipe RCO Assessoria Esportiva – Tempo: 00:17:36

3º Lugar: Guilherme Santiago de Brito – Equipe Grupo de Corrida 100 Limites – Tempo: 00:17:53

4º Lugar: Eduardo Delongo Miguel – Equipe AmizadeRun – Tempo: 00:17:57

5º Lugar: Ronaldo Cristiano Guizo – Equipe Equipe Venus – Tempo: 00:18:03

5 Km Feminino

1º Lugar: Mirian de Farias – Equipe Graeteam – Tempo: 00:19:52

2º Lugar: Edna Cristina da Silva – Equipe S2 Assessoria Esportiva – Tempo: 00:22:14

3º Lugar: Deuziane Oliveira Mendes – Equipe Grae Team – Tempo: 00:22:15

4º Lugar: Sueli Marques de Melo da Cruz – Equipe RCO Assessoria Esportiva – Tempo: 00:22:35

5º Lugar: Alessandra Soares de Jesus – Equipe S2 Assessoria Esportiva – Tempo: 00:22:44

Arquitetura esportiva: o que levar em conta na hora de planejar espaços de lazer

Com a busca por saúde e bem-estar cada vez mais em voga, a prática regular de atividades esportivas aparece como uma ótima opção e um estilo de vida por trazer inúmeros benefícios e privilégios para a saúde física e mental das pessoas em seu cotidiano. Dentre os exercícios mais comuns e procurados pelos brasileiros estão a dança, natação, musculação, corrida, artes marciais e, para que elas possam acontecer, é necessário um local adequado e que siga uma série de normas e cuidados em conformidade com as especificações de cada modalidade.

Em vista disso e com uma história de longa data de experiências na área da arquitetura esportiva, a Effect Arquitetura listou critérios importantes para a concepção dos projetos de arquitetura esportiva.

A importância dos espaços esportivos

Espaços como arenas, estádios, quadras, pistas, ginásios e até centros esportivos de treinamento ou iniciação esportiva, quando bem planejados, se tornam peças fundamentais no desenvolvimento e incentivo de atividades, além de promover o convívio social ao estabelecer o uso comum para um grande número de pessoas. Entretanto vai mais além, pois cada esporte demanda elementos específicos e devem proporcionar conforto e segurança ao longo de sua edificação.

Para Erick Tonin e Celso Grion, sócios à frente da Effect, os projetos esportivos já nascem em uma escala de projetos maior que os residenciais, uma vez que é fundamental pensar na área em que serão implantados, ademais os equipamentos e seus apoios, terreno, tipo de solo, relevo, insolação e muitos outros fatores que influenciarão no projeto e nos custos de implantação.

“Muitas vezes por se tratarem de esportes de alto rendimento, o projeto correto, seguindo normas e garantindo a qualidade de execução de uma quadra ou campo, pista ou piscina, pode ser a diferença em fazer um gol, um ponto ou bater um recorde mundial. Estes equipamentos demandam atenção especial para sua qualidade, pois influenciam diretamente no desempenho dos atletas“, evidenciam os sócios.

