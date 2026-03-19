Produção em alta e simpósio nacional reforçam potencial econômico e benefícios da fruta-do-dragão

O V Simpósio Brasileiro de Pitayas, que será realizado nos dias 25, 26 e 27 de março no Instituto Agronômico de Campinas (IAC), reunirá pesquisadores, produtores e empresários para debater o crescimento da produção da fruta no Brasil e no exterior. O evento marca um momento decisivo para a cadeia produtiva, que vem registrando avanços expressivos e conquistando espaço no mercado internacional.

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Levantamentos recentes apontam que a produção brasileira de pitaya quadruplicou nos últimos anos, passando de cerca de 1,5 mil toneladas em 2017 para mais de 6 mil toneladas em 2023, com expectativa de crescimento contínuo até 2026. Esse salto coloca o país em posição estratégica na América Latina, ao lado de grandes produtores como Vietnã e Colômbia.

Pitaya, dragão

A fruta, conhecida como “dragão tropical”, chama atenção não apenas pelo aspecto exótico, mas também pelos benefícios nutricionais. Rica em fibras, vitamina C, ferro e magnésio, a pitaya auxilia na digestão, fortalece o sistema imunológico e contribui para o controle da glicemia. Seu baixo teor calórico e alto poder antioxidante a tornam aliada em dietas saudáveis e na prevenção de doenças crônicas. Suas flores se abrem apenas à noite e duram poucas horas, exigindo manejo especializado e polinização noturna. Essa característica, embora desafiadora, agrega valor e exclusividade ao produto.

Segundo Dejalmo Nolasco, presidente da APPIBRAS, “a pitaya deixou de ser uma fruta exótica para se tornar uma oportunidade concreta de renda e saúde. O crescimento da produção mostra que o Brasil tem potencial para liderar esse mercado na América Latina”.

O impacto econômico é visível. Agricultores familiares têm encontrado na pitaya uma alternativa rentável, com preços competitivos e boa aceitação no mercado consumidor. O cultivo, antes restrito a pequenas áreas, já se expande para polos produtivos organizados, com apoio de cooperativas e instituições de pesquisa.

O simpósio em Campinas discutirá temas como avanços tecnológicos, desafios fitossanitários, estratégias de comercialização e perspectivas de exportação. A expectativa é que o encontro fortaleça ainda mais a cadeia produtiva, promovendo inovação e ampliando o conhecimento sobre essa fruta que une sabor, saúde e oportunidade de negócios.

Com números expressivos, benefícios nutricionais e crescente reconhecimento internacional, a pitaya se firma como símbolo de um setor agrícola em plena ascensão, capaz de transformar realidades e abrir novos horizontes para o agronegócio brasileiro.