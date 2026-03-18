Gutão quer bolsa estágio maior para estudantes de pedagogia em Americana

O vereador Gutão do Lanche (Agir) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a possibilidade de revisão do valor da bolsa estágio destinada a estudantes de pedagogia na rede municipal de educação.

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No documento, o parlamentar afirma que profissionais do setor têm relatado que o valor atualmente pago pelo município está significativamente abaixo do oferecido por cidades da região, o que tem dificultado a contratação e permanência de estagiários nas escolas.

Para Gutão, melhorar a remuneração dos estagiários contribui diretamente com o avanço na qualidade de ensino na cidade. “Os estudantes de pedagogia têm um papel fundamental nas escolas, auxiliando professores e contribuindo no aprendizado alunos. Valorizar esses estudantes é investir diretamente na qualidade da educação e no fortalecimento da nossa rede municipal de ensino”, comenta.

O autor pergunta se existe planejamento da prefeitura para reajustar os valores das bolsas-estágio e se a administração tem enfrentado dificuldades em contratar estagiários para a rede pública municipal de ensino. O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (17) e encaminhado à prefeitura para resposta.

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