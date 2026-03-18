Hortolândia reforma o tradicional Estádio Tico Breda e volta no futebol amador

Prefeito Zezé Gomes anunciou a reestruturação de parte da arquibancada para ampliar a capacidade de público no estádio

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A Prefeitura de Hortolândia realizou a cerimônia de entrega do revitalizado Estádio Tico Breda, localizado no Jardim Nova Hortolândia, dentro do Complexo Poliesportivo Nelson Cancian, na manhã do domingo (15/03). O espaço está remodelado com gramado tratado, arquibancada pintada, lanchonete e vestiários reformados, atendendo torcedores e jogadores com mais conforto. Além disso, o prefeito Zezé Gomes anunciou que, em breve, a arquibancada interditada atrás de um dos gols também será revitalizada com a construção de um novo espaço em cima da estrutura aumentando ainda mais a capacidade do tradicional palco do futebol amador da cidade.

“Estamos reinaugurando este espaço após as melhorias que aconteceram por etapas aqui. Vestiário renovado em toda parte hidráulica e elétrica, arquibancada com a pintura reforçada e lanchonete para atender os torcedores. Após seis anos, voltamos a ter jogos oficiais no estádio, movimentando a economia da região em torno do espaço e despertando o sonho de, um dia, voltarmos a ter um time profissional de futebol em Hortolândia. Já conseguimos os recursos e, em breve, começaremos a reestruturação total da arquibancada desativada atrás do gol acabando de vez com o problema”, explicou o prefeito Zezé Gomes.

Partida

A partida oficial entre Vila Real e Geração 2000, válida pelo torneio Juniores 18+, foi a primeira da temporada 2026 no local que já está apto a receber novos confrontos. A área também foi cercada com novo alambrado. O estádio foi inaugurado em 19 de março de 2006 e completa 20 anos nesta semana. O Estádio Municipal José Francisco Breda, o Tico Breda, fica no Complexo Poliesportivo Nelson Cancian, localizado na rua João Barreto Silva, 505.

“Desde 2022 estamos fortalecendo o trabalho que recupera todo o complexo. As obras que impulsionam o esporte em Hortolândia não param. Cada dia, concluímos novas etapas em diferentes espaços e iniciamos serviços em outros. O trabalho segue reforçado acompanhando o desenvolvimento moderno e inteligente de nossa cidade. Toda a comunidade esportiva ganha com as ações da Prefeitura”, comentou o secretário de Esporte e Lazer, Gleguer Zorzin.

Nelson Cancian

O Complexo Poliesportivo Nelson Cancian passa por reestruturação nos últimos anos. Além do Estádio Tico Breda, o ginásio do espaço recebeu troca de piso e serviços estruturais. A antiga quadra de bocha se tornou um novo salão multiuso que acomoda os alunos do Projeto Escolinhas Esportivas para a prática gratuita de diversas modalidades como zumba e ginástica, por exemplo.

Na piscina, a implantação do sistema de aquecimento permite aulas de hidroginástica e natação com maior conforto aos alunos. O complexo também foi contemplado com construção de quadra de areia para futevôlei e vôlei de praia. As salas administrativas também foram remodeladas contribuindo com servidores que trabalham no local, além de quem recebe atendimentos. Todo o espaço é utilizado por aproximadamente duas mil pessoas.

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