O protagonismo do Blush na maquiagem

Sabemos que é um dos produtos favoritos na maquiagem e desempenha um papel fundamental, já que é responsável por dar cor e vida às bochechas. Ele ajuda a criar um aspecto natural, realçando as maçãs do rosto. “Na Grécia antiga, as mulheres já utilizavam misturas artesanais de vegetais, frutas e pétalas de rosas para criar o blush e dar um aspecto saudável às suas faces“, relata Beto Ramos, expert em make artística e maquiador das famosas.

O especialista pontua que o blush nunca sai de moda e está sempre dentro das tendências de make. “A técnica Ombré Under Eyes, que consiste em criar um degradê entre corretivos e blush, tem conquistado as redes sociais. O blush dos anos 20, aplicado no centro do rosto em formato mais arredondado, também voltou com tudo“.

Escolher a cor certa de blush para cada tom de pele pode ser um desafio, mas a dica do beauty expert é testar sempre com a base ou o pó que você utiliza no rosto. Evite testar o produto diretamente na pele, pois isso pode resultar em uma cor muito forte. “Neutralizar a pele antes de testar o produto é a principal dica. Você pode escolher deixar a pele mais rosada, como pode optar por contornar o rosto“.

Atentar-se aos erros no momento da aplicação é extremamente importante. “Evite o excesso de produto no pincel ou nos dedos. É necessário ir passando aos poucos para obter o efeito desejado. Além disso, é recomendado aplicar em um ambiente com muita luz ou luz natural. Isso ajuda a evitar exageros e garantir um resultado mais natural“.

Além de realçar as maçãs do rosto, o blush também pode ter outras funções na make. Beto explica que muitas marcas já estão lançando produtos multifuncionais que também podem ser usados como batom ou sombra.

No mercado, é possível encontrar diferentes tipos de blush, como pó compacto ou solto, em bastão e cremoso. Cada um possui características específicas e pode adequar-se melhor a diferentes tipos de pele e preferências pessoais.

Coworking de saúde: nova tendência atrai profissionais

Os coworkings vêm se tornando cada vez mais populares no Brasil, e diversos setores têm aderido a esse modelo de escritório, que possibilita economizar e oferece outros benefícios por meio da divisão do espaço de trabalho e de serviços úteis no dia a dia de um ambiente corporativo.

E, com o número de coworkings cada vez maior, uma das tendências são os espaços dedicados a segmentos específicos, e entre eles se destacam os coworkings de Saúde, que são consultórios compartilhados entre profissionais de diferentes especialidades do setor – como médicos, psicólogos e fisioterapeutas.

O mercado de Saúde vem tendo uma considerável expansão nos últimos anos. Segundo a pesquisa Demografia Médica no Brasil 2023, produzida em parceria entre a Associação Médica Brasileira e a Faculdade de Medicina da USP, o número de médicos ativos no Brasil deve chegar a cerca de 607 mil em 2023, um aumento de 55% em relação aos últimos anos.

“A onda de espaços compartilhados começou com startups ou outros tipos de empresas que visavam reduzir custos, mas com o tempo, empresas e profissionais identificaram que as vantagens de utilizar um coworking vão além do custo-benefício. A possibilidade de networking e de dividir serviços como salas de reunião, internet, limpeza e outros oferece um pacote completo e atrativo”, comenta a especialista em coworking Bruna Lofego.

No caso dos coworkings de Saúde, os que mais buscam esse tipo de espaço são os profissionais que não tem como arcar com o alto custo de uma clínica, ou tem uma quantidade limitada de pacientes. “Com o fim da pandemia, cresceu a procura por consultas presenciais com psicólogos e médicos, que antes podiam atender via teleconsulta, e agora estão de volta aos consultórios”, acrescenta Bruna.

Pensando nisso, ela listou algumas vantagens do coworking de saúde:

Custo benefício

Em busca de diminuição de custos para investir em um consultório ou uma clínica, utilizar um escritório compartilhado é uma solução para os profissionais de saúde que querem um espaço para atendimento equipado e completo.

“Com mais profissionais trabalhando juntos em um só escritório, as despesas são divididas, e é possível economizar em aluguel e equipamentos”, avalia Bruna.

Espaço moderno e equipado

Os coworkings de saúde têm uma ótima infraestrutura e tecnologia de ponta. “Esses espaços contam com excelentes equipamentos médicos, como macas, balanças entre outros, e em sua maioria são equipamentos de alta tecnologia para trazer o melhor atendimento aos pacientes”, explica a especialista.

Tais espaços também costumam ter amplas salas de espera, espaços confortáveis e alguns são equipados com brinquedotecas, um atrativo para pacientes que têm crianças. “Muitos coworkings têm sistema de check in quando o paciente chega ao local, e dessa forma a secretária ou o médico é notificado em tempo real, facilitando o fluxo de atendimento”, acrescenta Bruna.

