Aos 15, prodígio do Braga já é monitorado por europeus

Aos 15, prodígio do Braga já é monitorado

O ano de 2023 tem sido especial para Victor Neves. Artilheiro do Desportivo Brasil na Copa Votorantim, o atacante despertou o interesse de diversos clubes, e acertou com o Red Bull Bragantino. A ascensão no novo time ocorreu de forma rápida. Com apenas 15 anos de idade e monitorado por clubes da Europa, o jogador foi promovido ao sub-17 do Massa Bruta.

“Estou vivendo um ano muito especial, sendo artilheiro na Copa Votorantim, chegando ao Red Bull Bragantino e agora promovido para o sub-17. Agradeço aos meus familiares e empresários pelo suporte, também aos funcionários do clube e meus companheiros de equipe por todo o apoio”, disse o jovem atleta.

Victor Neves tem mantido o faro de gols apurado desde a chegada aos juvenis do Red Bull Bragantino. Por Paulistão e Campeonato Brasileiro Sub-17, o atacante já registra três bolas na rede. Além disso, soma outros dez tentos pelo sub-15 do Massa Bruta.

“Muito feliz por conseguir ajudar a equipe marcando gols. Também é algo que contribui para essa adaptação na nova categoria, já que aumenta a minha confiança. Sigo trabalhando forte para evoluir cada vez mais”, concluiu.

Nascido na cidade de Castilho, em São Paulo, Victor Neves começou atuando no Projeto Show de Bola, do professor Pipoca, antes de chegar ao Desportivo Brasil. Seu desempenho na Copa Votorantim despertou o interesse do Red Bull Bragantino, onde o jogador encontrou uma nova casa. Aos 15 anos, Neves tem a carreira agenciada pelo empresário Thiago Sakamoto, em parceria com a Bertolucci Sports.