Novos T-Cross da Gama vão custar R$ 5,3 mil/mês

A Gama substituirá as viaturas de sua frota por modelos T-Cross.

A troca acontecerá porque o contrato atual da Guarda Municipal de Americana vence este ano, e os novos carros oferecerão melhores condições de trabalho aos patrulheiros.

O contrato já foi assinado e a substituição dos veículos está prevista para o próximo mês de outubro. A Gama já utiliza dois veículos desse modelo com valor de locação de R$ 5,3 mil mensais por carro. O novo contrato propiciará uma economia aos cofres públicos, já que o valor do aluguel diminuirá para R$ 2,7 mil mensais por veículo. Ao todo, serão locados 11 T-Cross.

“O modelo T-Cross oferece diversas vantagens em relação ao Gol, que é utilizado atualmente e, inclusive, já saiu de linha. Um dos diferenciais é o compartimento de detentos, que irá dispensar o serviço de ‘apoio’ que é feito hoje em dia, melhorando a logística e proporcionando economia por conta de deslocamento das equipes de apoio”, ressaltou o comandante da corporação, Marco Aurélio da Silva.

Como o T-Cross é mais alto e com maior espaço interno, acaba oferecendo mais conforto aos patrulheiros no trabalho desenvolvido diariamente, principalmente porque a Gama passou a utilizar, recentemente, armas mais longas. Além disso, o motor 1.0 Tsi da T-Cross oferece mais economia e estabilidade quando comparado ao motor 1.6 do Gol.

