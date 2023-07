Agibank com 40 vagas abertas em Campinas

Agibank anuncia a abertura de 40 vagas de emprego em Campinas,

no estado de São Paulo. As oportunidades são para diversos cargos do setor corporativo, que incluem áreas de produtos, novos negócios, finanças, backoffice, RH e tecnologia.

Fundada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a instituição mudou sua sede administrativa para Campinas em 2021. O espaço, conhecido como Agi Campus, está localizado no Distrito Industrial, no Parque Corporativo Bresco Viracopos, em um prédio com 19 mil m², que alia conceitos essenciais de sustentabilidade, modernidade, neuroarquitetura e privilegia a interação e a criatividade das equipes corporativas.

“Estamos crescendo consistentemente e, por isso, nossos times estão em contínua expansão. Nosso intuito é encontrar pessoas com o Jeito Agi, alinhadas aos nossos pilares de pensar como cliente, agir como empreendedor e curtir a jornada. Garantimos um ambiente dinâmico para que os profissionais explorem todo o seu potencial e cresçam conosco”, destaca Lucas Aguiar, diretor de Gente e Governança do Agibank.

Democratizar o acesso dos brasileiros aos serviços financeiros sempre foi o pilar central de atuação da companhia, que nasceu com o propósito de fazer o dia a dia das pessoas melhor, gerando inclusão financeira e digital para todos, especialmente para uma grande parte da população que não é acolhida pelo mercado.

Para saber mais e se candidatar às vagas, basta clicar aqui.

Sobre o Agibank

O Agibank tem o objetivo de ampliar e simplificar o acesso de produtos e serviços financeiros e não financeiros para incluir digital e financeiramente milhões de brasileiros. Tem o propósito de tornar o dia a dia das pessoas melhor por meio de crédito, serviços bancários, seguros, investimentos, marketplace com cashback, além de contar com um atendimento acolhedor em quase 900 lojas em todo o Brasil e com 12 canais de atendimento: aplicativo, internet banking, caixa eletrônico, WhatsApp, entre outros.

Busca dos consumidores por crédito caiu 12,5% no primeiro semestre de 2023

De acordo com os dados do Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito da Serasa Experian, a busca dos consumidores brasileiros por recursos financeiros no primeiro semestre de 2023 caiu 12,5%. Essa foi a maior das quedas registradas pelo levantamento nos últimos dez anos, em comparação a 2014 e 2020.

Para o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, esse resultado não surpreende, já que segue as consecutivas baixas que foram apresentadas desde o início do ano. “Se por um lado as altas taxas de juros diminuem o apetite por linhas de crédito, do outro temos os elevados índices de inadimplência, que representam um risco para os credores e reduzem as ofertas do recurso. O mercado de crédito brasileiro sofreu uma desaceleração condizente com o cenário econômico, mas que deve melhorar a partir do 2° semestre por conta da queda dos juros”.

No recorte por renda mensal dos consumidores, todas as faixas expressaram queda na procura por crédito no primeiro semestre do ano, sendo maior entre aqueles que recebem até R$500.

Amapá tem a maior retração no 1° semestre

Ao analisar as Unidades Federativas (UFs) do país, o levantamento aponta que os consumidores do Amapá tiveram a maior retração na demanda por crédito considerando os seis primeiros meses de 2023. Em segundo lugar ficou o Rio de Janeiro, seguido por Alagoas, Rio Grande do Norte e Piauí, respectivamente.

Metodologia do indicador

O Indicador Serasa Experian da Demanda do Consumidor por Crédito é construído a partir de uma amostra significativa de CPFs, consultados mensalmente na base de dados da Serasa Experian. A quantidade de CPFs consultados, especificamente nas transações que configuram alguma relação creditícia entre os consumidores e instituições do sistema financeiro ou empresas não financeiras, é transformada em número índice (média de 2008 = 100). O indicador é segmentado por região geográfica e por classe de rendimento mensal.

Siga sempre o Novo Momento em todas as redes sociais

Aqui está nosso canal no Instagram @novomomento