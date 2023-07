Haaland e City no Fifa24. Messi fora

Finalmente chegou a vez de Haaland e Manchester City.

Os dois aparecem pela primeira vez na capa de uma edição do jogo de futebol virtual da EA Sports. Antes chamado de Fifa, agora ele é FC. E o FC24 coroa a temporada incrível do jogador norueguês e do time da Inglaterra, campeões da última edição da Champions League.

Inspirado pela novidade, o Apostagolos.com foi atrás e levantou todos os jogadores e equipes que já tiveram a honra de aparecer na capa do jogo de futebol virtual mais popular do mundo, com centenas de milhões de fãs ao redor do globo. Confira, a partir de agora, o que a lista revela de mais interessante.

Grupo seleto, mas nem tanto

Desde a primeira edição, em 1993, 31 jogadores aparecem na capa do jogo de futebol da EA Sports. Em algumas edições, dois ou até três jogadores apareceram na capa. Haaland é o último deles, reforçando um aspecto da escolha por parte da desenvolvedora de jogos: é preciso se destacar, mas também ter apelo para estar na capa do jogo. Afinal, Lewandowski, polonês eleito duas vezes pela Fifa o melhor jogador do mundo, nunca apareceu na capa do jogo.

Outros dois jogadores entre os maiores de todos os tempos nunca foram protagonistas na capa do jogo: o brasileiro Ronaldo Fenômeno e o francês Zidane, ambos eleitos três vezes o melhor jogador do mundo.

Por outro lado, as primeiras edições do jogo contaram com alguns destaques no mínimo duvidosos: o polonês Piotr Swierczewski e o goleiro norueguês erik thorstvedt são dois exemplos. Mas nada se compara com a dupla da capa do Fifa Soccer 96: o galês Andy Legg e o romeno Ioan Sabau aparecem disputando a jogada na extinta final da Copa Itália-Inglaterra, em um jogo entre o Notts County, da Inglaterra, e o Brescia, da Itália.

Domínio inglês

O Manchester City é a oitava equipe inglesa a aparecer na capa do jogo ex-Fifa, agora FC, de um total de 18 equipes diferentes nas últimas três décadas. É o país com mais times na capa do jogo virtual. Essa é a primeira aparição dos citzens, enquanto seu maior rival, o Manchester United, é o recordista de aparições, com oito.

A conta inclui também a seleção inglesa, que aparece duas vezes na capa do jogo. Apenas três seleções tiveram essa honra ao longo dos anos, com o Brasil também duas vezes na capa e a Espanha, uma. Com o jogo valorizando cada vez mais o jogo entre clubes, a tendência é que seleções dificilmente voltem a aparecer na capa do jogo.

Chama a atenção a única vez que um clube alemão apareceu na capa do Fifa. Apesar de o Bayern de Munique dominar o futebol no país há mais de uma década, Marco Reus e o Borussia Dortmund foram os escolhidos para estrelar a capa do Fifa 17.

Rooney à frente de Messi e Cristiano Ronaldo

Outro fator que chama a atenção é o fato de Wayne Rooney ser o jogador mais vezes na capa do jogo da EA Sports. O atacante inglês aparece sete vezes na capa, sendo que o protagonismo no futebol mundial foi dominado, pelo menos entre 2009 e 2019, por Messi e Cristiano Ronaldo.

Quem aparece em segundo lugar na lista é o brasileiro Ronaldinho Gaúcho, astro das capas do então Fifa no começo dos anos 2000.

Uma questão simples ajuda a explicar isso: até meados da década de 2010, a EA Sports sofria forte concorrência do futebol virtual da Komani, o Pro Evolution Soccer. E as duas desenvolvedoras disputavam os principais craques para a capa de seus jogos. Messi apareceu pela primeira vez na capa do Fifa em 2013 porque antes estava sendo o protagonista no jogo rival.

Nos últimos anos, o Fifa ganhou cada vez mais espaço frente ao PES e com isso concentrou mais os principais jogadores.

Messi ‘esquecido’

A escolha por Haaland e Manchester City para a capa do Fifa mostra como realmente a era Messi parece ter acabado, apesar de o atacante seguir em atividade, na próxima temporada pelo Inter Miami. O argentino foi preterido mesmo depois de ter sido escolhido novamente melhor jogador do mundo e depois de ter sido protagonista no título mundial da Argentina na Copa do Catar. Apesar disso tudo, ficou fora. A capa do FC24 sinaliza que Messi é passado. Assim como Cristiano Ronaldo, que esteve na capa do jogo pela última vez em 2019.

Os 6 jogadores e clubes mais vezes na capa do Fifa:

1 – Rooney/Manchester United – 7/8

2 – Ronaldinho/Barcelona – 5/6

3 – Messi/Arsenal – 4/6

4 – Mbappé/Real Madrid – 3/3

5 – Henry/PSG – 2/3

6 – Cristiano Ronaldo/Juventus – 2/3

