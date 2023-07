Cinco diferenças entre os principais tipos de roleta

Protagonistas de um dos jogos de cassino mais famosos do mundo, as roletas têm uma história ímpar. Enquanto sua primeira versão foi criada ainda na Idade Média pelo físico e matemático Blaise Pascal, as variantes mais próximas àquelas utilizadas na atualidade surgiram em Paris, em meados de 1790.

Mas foi durante o século 19 que elas se tornaram um verdadeiro sucesso nas casas de entretenimento da Europa, graças aos irmãos franceses François e Louis Blanc. Eles foram os responsáveis pela abertura do cassino Kursaal na cidade alemã de Bad Homburg e depois obtiveram a concessão do jogo no Principado de Mônaco, abrindo de vez as portas do tradicional Casino de Monte Carlo para a modalidade.

O tempo passou, a roleta ganhou diferentes versões, variando conforme as localidades, e hoje as mais conhecidas são a americana, europeia e francesa. Mais do que isso, a tecnologia transformou o jogo em um fenômeno na internet com a roleta online. Para muitos que ainda os desconhecem, os diferentes modelos podem confundir um pouco, por isso é necessário entender as principais características de cada tipo e o que as diferem umas das outras.

Número de casas

A principal diferença entre os modelos mais conhecidos de roleta está em sua composição. Como o próprio nome sugere, a americana se tornou popular nos Estados Unidos, onde os cassinos são até hoje um dos grandes atrativos do turismo no país. Sua característica mais marcante é o fato de possuir uma casa a mais: são 38 números disponíveis, acrescentando o duplo zero na direção oposta do zero simples. Ambos são pintados com a cor verde.

Considerada a roleta mais tradicional, a versão europeia possui somente 37 casas, já que não utiliza o “00”. O mesmo acontece com a variante francesa, que é composta em sua essência de forma idêntica ao modelo “original” do jogo. Nos dois casos, o zero solitário também é verde.

Disposição dos números

Pode parecer um simples detalhe, mas a posição onde cada número é fixado nas roletas é essencial para garantir a aleatoriedade e justiça nos resultados em cada partida. Por isso, nota-se que em todas as versões as casas estarão distribuídas de forma alternada entre as cores preto e vermelho, valores altos e baixos e números pares e ímpares.

No caso da variante americana, essa distribuição se dá de forma diferente dos modelos europeu e francês justamente por causa da existência da casa com duplo zero. Isso obriga uma nova configuração para manter a aleatoriedade de forma equilibrada.

Vantagem da casa

E, mais uma vez, a existência do “00” na roleta americana faz a diferença quando o jogo é colocado em prática. A inclusão dessa unidade faz com que a vantagem da casa seja de 5,26%. Para os norte-americanos, esse é um ingrediente a mais que torna as partidas ainda mais interessantes.

Já no caso da variante europeia, ter um espaço a menos significa uma redução de quase a metade desse valor, de modo com que a casa se sobressaia em 2,70%. O modelo francês, com algumas regras próprias intrínsecas, diminui essa vantagem ainda mais, para cerca de 1,35%.

Detalhes estéticos

Pela primeira vez nessa lista, é a roleta francesa quem ganha destaque em comparação às outras versões. Enquanto os modelos americano e europeu são praticamente idênticos quanto aos aspectos estéticos em sua formação como objeto, a variante que leva o nome do seu país de origem tem alguns detalhes únicos que a diferenciam das outras duas.

O principal deles tem a ver com o tamanho do campo de jogo. Na roleta francesa, a mesa utilizada é maior em comprimento. Em contraponto, em termos de altura é mais baixa. Isso porque, diferentemente das outras versões que são praticadas em pé, os jogadores e dealers ficam sentados em cadeiras.

Regras adicionais

Novamente, a versão francesa é quem se apresenta como o modelo mais diferente dos outros. Neste caso, a introdução de duas regras adicionais torna essa roleta única, com algumas possibilidades que podem deixar o jogo ainda mais emocionante. Uma delas é a “La Partage”, na qual se a bola cair na casa zero, o jogador tem direito a receber metade da aposta.

A outra regra é um pouco parecida e se chama “En Prison”. Neste caso, se o resultado for zero, o jogador pode escolher entre receber 50% do que investiu ou bloquear a aposta. Se optar em prender a jogada, ele pode recuperá-la integralmente na rodada seguinte caso vença. Se novamente o resultado for zero, ele perde tudo.