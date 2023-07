Torne-se um especialista em Yoga Adaptada

Você já pensou em se tornar um professor de yoga e impactar positivamente a vida das pessoas ao seu redor? A abertura das inscrições para o Curso de Formação de Professores do Método Kaiut Yoga iniciou as inscrições nesta segunda-feira (03).

Desenvolvido por Francisco Kaiut, mestre de yoga com mais de 35 anos de experiência, esse método mescla a sabedoria ancestral do yoga com conceitos terapêuticos modernos, adaptando-o às necessidades da vida humana atual.

Diferente de outros cursos, o Método Kaiut não se limita a ensinar posições. Ele ensina os alunos a pensarem em processos terapêuticos, a identificar soluções e aplicá-las de forma prática. “Independentemente de idade, peso, problemas de mobilidade, doenças ou histórico de cirurgias, o Método Kaiut entrega resultados reais para pessoas reais. Nossas posições são adaptáveis e focadas na função, priorizando a melhora da mobilidade e resgatando a estrutura e funcionalidades ideais do corpo human”, explica Franscico Kaiut.

No curso de formação, o aluno terá acesso a uma visão de negócios aguçada e aprenderá ferramentas e técnicas essenciais para construir uma carreira de sucesso como professor de yoga. Além disso, fará parte de uma rede global de mais de 1.000 professores formados presencialmente e 500 on-line no Brasil e no mundo, ampliando suas oportunidades de crescimento e networking.

O Curso terá início no dia 15 de março de 2024 e será concluído em 20 de outubro de 2024. Com uma carga horária de 300 horas, distribuídas ao longo de 7 meses, o curso oferece uma combinação de aulas teóricas e práticas.

“Durante o curso, o aluno terá acesso integral ao aplicativo Kaiut Yoga, onde poderá acessar aulas gravadas, materiais de apoio e muito mais. Além disso, a Associação Kaiut Yoga oferece um plano de carreira exclusivo para os formados, garantindo um suporte contínuo para o desenvolvimento profissional”, destaca o especialista.

As aulas ao vivo serão realizadas todas as segundas-feiras, das 13h às 15h, via Zoom. Vale ressaltar que todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas no aplicativo para que possam acessá-las posteriormente.

“Uma das características únicas do Curso de Formação de Professores do Método Kaiut é a mentoria direta comigo, o criador do método. Os alunos terão a oportunidade de aprender em conjunto, aprimorando suas habilidades e conhecendo profundamente os princípios do yoga adaptado”, relata Kaiut.

As vagas são limitadas! Para se inscrever e obter mais informações, acesse o site: www.kaiutyoga.com.br/formacao-de-professores.

Sobre Francisco

Francisco Kaiut (26/10/1971) é um professor de yoga, quiroprata e terapeuta natural que dedicou sua vida a encontrar uma abordagem simples e fácil para lidar com os desconfortos no corpo, dores crônicas e ansiedade. Essa busca resultou na criação do Método Kaiut Yoga, um método moderno de yoga que proporciona saúde e bem-estar, especialmente frente aos problemas da vida contemporânea.

