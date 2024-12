O que é preciso para ser um detetive?

chega ao Brasil

Hartigan Browne procura um recruta para ingressar em sua agência de detetives. Ele busca alguém inteligente, com mente sagaz e ideias brilhantes. Os instintos dele, que raramente falham, indicam que os leitores de Detetive: O Caso do Diamante Dumpleton são ótimos candidatos para essa função.

Com uma proposta divertida e misteriosa, a Via Leitura, do Grupo Editorial Edipro, publica no Brasil o primeiro volume da série Detetive. O livro segue a tendência de obras como A Mandíbula de Caim e Murdle, que fizeram sucesso no exterior e no Brasil. Logo nas primeiras páginas, o leitor é convidado a testar suas habilidades de raciocínio lógico antes de receber o dossiê com o primeiro caso.

Em seguida, o mais novo contratado de Browne deve encontrar Dave, o míni yorkshire terrier pertencente à proprietária da galeria de arte de Little Dumpleton que está desaparecido. Pelas mais de 50 atividades para toda a família, os aspirantes a detetive são apresentados às listas de suspeitos, fichas com os depoimentos e outras tarefas que permitirão solucionar o mistério.

A obra está dividida em 8 partes, de forma que a cada novo enigma desvendado o leitor-detetive tenha acesso aos elementos que o ajudarão a solucionar os casos. O segredo principal da trama é o roubo do diamante Dumpleton. Para chegar ao verdadeiro culpado, os assistentes de Browne vão analisar mapas, organogramas dos acontecimentos, decifrar charadas, mensagens secretas, quebra-cabeças, caça-palavras e analisar impressões digitais.

Cada novo investigador será transportado para um mundo onde os pequenos detalhes importam e as mínimas pistas podem ser cruciais na solução desta incógnita. Os leitores-recrutas serão capazes de resolver este livro-enigma?

Ficha Técnica:

Título: Detetive: O Caso do Diamante Dumpleton

Detetive: Hartigan Browne

Tradutor: Daniel Moreira Miranda

Editora: Via Leitura (Grupo Editorial Edipro)

Número de páginas: 224

ISBN: 978-6587034560

Preço: R$ 49,90

Onde encontrar: Amazon

Sobre o detetive: Hartigan Browne, o homem que poderia ser considerado o maior detetive britânico, resolveu até hoje 36 casos de envenenamento, 117 roubos, 8 homicídios, 16 mortes acidentais, 20 casos de fraude e um caso de um salmão suspeito. E fez tudo isto com a genialidade de um cavalheiro inglês que espera ansiosamente por um chá Earl Grey ao fim do dia. Acreditando que todas as pessoas possuem uma mente brilhante, Hartigan está empenhado em orientar aqueles que têm a perseverança, a resiliência e a curiosidade necessárias para se juntarem à Agência de Detetives Hartigan Browne. E foi com este objetivo que escreveu uma série de livros de policiais.

Sobre a editora: O Grupo Editorial Edipro tem como propósito, desde 1977, publicar obras que ajudem na evolução do leitor. Edipro é formação, inspiração e entretenimento. Ao longo dos anos, são mais de 500 títulos publicados nas principais áreas do saber e novos selos foram criados, como Caminho Suave e Mantra.

Instagram: @editoraedipro