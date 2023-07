Documentos, celulares, carteiras e até itens inusitados, como uma sacola de produtos eróticos, estão entre os objetos que as 20 concessionárias de rodovias de São Paulo já encontraram perdidos na malha que administram. Mas, todos os utensílios que chegam às mãos dos funcionários das operadoras do Programa de Concessões Rodoviárias de São Paulo, regulado pela ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, ficam a disposição de seus proprietários, e podem ser localizados pelos serviços de atendimento aos usuários disponibilizado pelas concessionárias.

Esse serviço das concessionárias tem funcionamento simples: quando o funcionário encontra um item perdido, ele é entregue a um responsável pelo setor de Achados e Perdidos, para ser catalogado e armazenado até ser procurado pelo seu legítimo dono. Os objetos encontrados nas estradas são registrados com informações como local, data e tipo. No caso de documentos pessoais, as concessionárias tentam entrar em contato com o proprietário para que seja feita a devolução. Outros itens são guardados por um período de 30 a 90 dias, de acordo com as regras de cada concessionária, e, caso o proprietário não apareça, são doados ou entregues às autoridades competentes.

No entanto, a rotina deste setor é muito mais complexa do que se pode imaginar. Todos os dias, são recebidos inúmeros objetos de diferentes naturezas, tamanhos e valores. Desde pequenos pertences pessoais, como chaves e óculos, até utensílios mais valiosos, como carteiras, celulares ou alianças. Entre os itens inusitados, além da já citada sacola de produtos eróticos, já foram localizados um pedaço de carro alegórico, uma guarita de segurança e um mini trator. No caso de itens perecíveis, eles são descartados imediatamente após a localização.

Usuário, perdeu ou encontrou um objeto na rodovia. O que fazer?

Se você, usuário, perdeu ou encontrou algum objeto na estrada, pode entrar em contato com a concessionária responsável pelo trecho e informar o local, o horário e as características do objeto perdido. Com essas informações, quem procura o objeto pode entrar em contato com o “Fale Conosco” ou a “Ouvidoria” pelo telefone 0800, disponível aqui.

Sobre a ARTESP

A ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – regula o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo há mais de 20 anos. Sob sua gerência, estão 20 concessionárias, que atuam em 11,1 mil quilômetros de rodovias, o que representa mais de 40% da malha estadual, abrangendo 335 municípios.

A Agência também fiscaliza o Transporte Intermunicipal de Passageiros, exceto nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba. Dentre as ações, realiza auditoria de frota, garagem e instalações, ações fiscais na operação das linhas regulares, nos terminais rodoviários e nas rodovias. Além disso, a ARTESP é responsável pela regulação da concessão de 27 aeroportos regionais.