Hopi Hari, conhecido como o País Mais Divertido do Mundo, está se preparando para uma transformação sombria, pois a 22ª edição da Hora do Horror está prestes a começar. Como o maior evento de horror da América Latina, a Hora do Horror atrai multidões ansiosas por uma experiência emocionante. E neste ano, o parque temático revelou o tema que promete levar os visitantes a um mundo de mistério e vingança: “Tenebris – A Vingança dos Deuses”.

A estreia do evento está marcada para o dia 17 de agosto e se estenderá até 20 de novembro, proporcionando 60 noites de horror e diversão. Durante esse período, o parque funcionará das 11h às 20h30, enquanto a Hora do Horror ocorrerá das 18h às 20h30, garantindo uma experiência ainda mais intensa quando a noite cair.

Neste ano, a Hora do Horror tomará conta de duas áreas do parque: Mistieri e Aribabiba. A adrenalina estará em alta, com atrações e cenários aterrorizantes esperando pelos visitantes. Além disso, a arena de shows em Infantasia se transformará em um palco, com um show de abertura impactante, seguido de uma balada. As áreas abertas do evento também receberão tematização especial. A carga cenográfica total é de 1.550m², sem contar com o palco.

Embora o evento seja recomendado para maiores de 12 anos, não há restrição etária para participar. A narrativa e a trama criadas pelo Hopi Hari para a 22ª edição da Hora do Horror são baseadas na mitologia egípcia. O parque temático faz uma releitura dos antigos mitos egípcios, transportando os visitantes para uma era milenar, muito antes de Cristo, no continente africano. A religião desempenhava um papel fundamental na sociedade egípcia e os politeístas acreditavam em múltiplos deuses, além da vida após a morte.

Neste contexto, Rá, o deus Sol, surge a partir do caos primordial e cria a si mesmo, assim como o mundo nasce das águas do Rio Nilo. Ele também dá origem aos demais deuses, que por sua vez geram outras divindades, formando a complexa estrutura da mitologia egípcia.

No entanto, como em um jogo de tabuleiro, cada movimento tem suas consequências, e um conflito sangrento entre Seth, o deus do Caos, e Osiris, o deus do julgamento, resulta em um fim caótico e mergulha o solo egípcio na escuridão.

Osiris é assassinado por Seth e, após ser ressuscitado pela esposa Ísis, passa a governar o submundo, enquanto Horus, o filho nascido deste mesmo ritual, busca vingança pela morte do pai em meio a criaturas brutais. Os movimentos nesse jogo divino prometem não deixar pedra sobre pedra na terra egípcia, e qualquer passo em falso pode ser fatal. É um verdadeiro xeque-mate que mantém os visitantes do Hopi Hari em suspense e adrenalina.

Uma das novidades desta temporada é a inclusão da atração Katakumb, que já faz parte da grade de atrações do parque, no contexto da Hora do Horror. Atualmente, a atração está passando por uma reforma e atualização, especialmente para reabrir em grande estilo na data de estreia da Hora do Horror, em 17 de agosto. A reforma do Katakumb envolve uma expansão de 40 m² na área da atração, sua nova área total pós-reforma será de 510m². A proposta é que o visitante desbrave um ardiloso sítio arqueológico onde o conflito divino entre Seth e seu sobrinho Horus ganha ainda mais força. O lado mais obscuro da vingança dos deuses tem seu epicentro entre as tumbas e catacumbas deste antigo local. Cruzar sua entrada pode ter consequências irreversíveis e colocar você, intruso, no meio do episódio mais mórbido e revolto da vingança dos deuses.

Além disso, será inaugurada uma nova atração inédita e exclusiva, localizada na região de Aribabiba. A nova atração, intitulada “Templo”, promete surpreender os visitantes com uma experiência assustadora e emocionante.

A atração será indoor e outdoor, com um percurso de 250 metros lineares, espalhados por uma área de 1.350m². Sua construção está a todo vapor, e os detalhes estão sendo cuidadosamente projetados para criar uma atmosfera única e imersiva. Os visitantes poderão explorar os corredores sombrios e enigmáticos do Templo, enfrentando desafios e vivenciando momentos de pura adrenalina. A ideia é transporta-los para uma atmosfera de julgamento final. O templo amaldiçoado onde Anúbis e Maat, deuses da verdade e da justiça, julgarão cada alma que ousar cruzar seu portal. Entre lagos de fogo, câmaras funerárias e cavernas escuras, torça para não ser notado por nenhuma criatura atroz em busca de capturar as pobres almas que encontrarem pelo caminho. Qualquer movimento brusco poderá ser o seu último.

As duas atrações são percursos feitos a pé onde o visitante tem a experiência de viver a história através de cenários em uma experiência imersiva com personagens, sonorização e sensações especiais.

Com “Tenebris – A Vingança dos Deuses”, a 22ª edição da Hora do Horror do Hopi Hari promete envolver os visitantes em uma experiência imersiva, onde mitologia, suspense e sustos se encontram para criar uma atmosfera única de horror. Então, se você é corajoso o suficiente, prepare-se para mergulhar nas profundezas do passado egípcio que aguardam no país mais assombrado do mundo.

Sobre o Hopi Hari

Hopi Hari é um parque temático brasileiro localizado no quilômetro 72 da Rodovia dos Bandeirantes, no município de Vinhedo, interior do estado de São Paulo. Com 760 mil metros quadrados, uma área duas vezes maior que o Estado do Vaticano. São mais de 40 atrações para toda família, incluindo a Montezum, maior montanha-russa de madeira da América Latina, e o Rio Bravo, um passeio refrescante por corredeiras com mais de 600 metros.

O País Mais Divertido do Mundo, como é conhecido, tem 5 regiões: Kaminda Mundi, Mistieri, Wild West, Infantasia e Aribabiba. Considerado um dos maiores parques de diversão da América Latina, foi projetado como um país fictício, com capital, idioma próprio, entre outras características. O parque está a 30 km de Campinas e 72 km de São Paulo e recebe visitantes de mais de 250 municípios de todo o Brasil.