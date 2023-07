A caminhoneira Juli Figueiró, que fez sucesso na edição passada do Miss Bumbum Brasil, contou que “chegou ao limite” ao colocar a relação com o namorado, o também caminhoneiro Felipe Larrossa, à prova no reality Se Sobreviver, Case!, do Multishow/Globoplay.

Um dos casais da quarta temporada da atração, que estreia no dia 24/07, os dois tiveram que encarar situações estressantes de sobrevivência no delta do Parnaíba, no Piauí, totalmente pelados e “fazendo escambo” com desconhecidos.

“Essa sem dúvidas foi a experiência mais louca de nossas vidas, ir para uma ilha deserta para testar a relação e as nossas habilidades de sobrevivência foi estressante num nível que não dá para descrever. Se às vezes já é difícil em casa, imagina pelados, com fome e sede?”.

A criadora de conteúdo, que costuma ousar em seus ensaios para plataformas +18, como OnlyFans e Privacy, disse que não foi nada fácil ficar o tempo inteiro nua ao lado do namorado.

“A gente se prepara quando faz um ensaio, quando está entre quatro paredes, e isso é bem diferente de ficar pelada o dia todo fazendo coisas que te colocam em posições desengonçadas. Sem falar nas formigas, nos mosquitos e outros insetos que pareciam saber onde picar. Vou levar marcas para a vida, literalmente”, revela.

O dia a dia estressante e as dificuldades do reality fizeram Juli pensar em desistir. “Não tivemos vida social por dias, estávamos sem roupa, em situações adversas, foi bastante conturbado. São 14 anos de convivência e a gente não é um ‘casal mimimi’, a gente bota para torar, somos parceiros em um nível difícil de alcançar, mas ainda assim, por muitas vezes eu pensei que não ia conseguir”.