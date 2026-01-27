Obra do Centro de Educação Musical de Hortolândia está na reta final

Com a ampliação a unidade vai dobrar a capacidade de atendimento à comunidade

Leia Mais notícias da cidade e região

Hortolândia voltará a ter, em breve, um importante espaço artístico-cultural. A segunda etapa da obra de reforma do Centro de Educação Musical Municipal (CEM) Maestro Ronaldo Dias de Almeida, executada pela Prefeitura, já está praticamente concluída.

De acordo com a Secretaria de Cultura, a empresa contratada finaliza os serviços de instalação elétrica e do quadro de força, neste mês. Em paralelo, o centro já iniciou a mudança para o prédio reformado. Durante a obra, o centro realizou suas atividades e ensaios temporariamente em um espaço na Unidade Cultural Arlindo Zadi, no Jardim Amanda.

Na segunda etapa, iniciada em março do ano passado, foram realizados demolição interna de paredes, janelas e portas, ligação da rede de esgoto, implantação de alicerces e paredes da área dos novos banheiros, reboco das áreas interna e externa e implantação de laje. Também foi feita a construção de duas salas multiuso.

Ainda nessa etapa foram feitas a troca do alambrado que cerca o terreno do centro, instalações de novos portões eletrônicos com motores, de piso vinílico nos espaços internos do centro e de equipamentos de ar condicionado.

Outras intervenções importantes feitas foram concretagem de rampas de acessibilidade para PcDs (pessoas com deficiência) e banheiros adaptados para essas pessoas.

De acordo com a Secretaria de Cultura, as intervenções feitas vão possibilitar que o centro dobre a capacidade de atendimento de 240 para até 500 alunos.

TERCEIRA ETAPA

A obra de reforma do CEM compreende três fases. A primeira foi concluída no fim de 2024. Nessa etapa foram executadas reforma do telhado e da fiação elétrica do prédio.

A terceira etapa prevê a construção de um auditório/galpão. O espaço será utilizado para apresentações e eventos. De acordo com a Secretaria de Cultura, a licitação para a terceira etapa ainda será divulgada. O projeto do auditório já está pronto. A obra de reforma do CEM é executada com recursos oriundos de emenda parlamentar e da Prefeitura.

CEM RONALDO DIAS

O Centro de Educação Musical Municipal de Hortolândia foi criado pela lei municipal nº188, de 1º de junho de 1994. A mesma lei também determinou a criação da Banda Municipal.

Atualmente, o centro ministra 19 cursos de formação em música, oferecidos pela Secretaria de Cultura. Juntos, esses cursos atendem 714 alunos, dos quais 521 no polo de formação e 193 em espaços parceiros do município e/ou intersetoriais.

Além da Banda Municipal, o centro tem outros grupos, cujos integrantes são alunos e músicos que se formaram no próprio centro. Os demais grupos do CEM são Arco Brasil, Banda dos Piticos, Coral Jovem, Da Campana Pra Fora (formado por instrumentos da família metais), Madeira Brasil (clarinetas), Nova Banda Jovem, Sopro de Prata (flautas), Vibrasax (saxofones), Turuntuntun (instrumentos de percussão).

Em março de 2022, o CEM passou a ser denominado Maestro Ronaldo Dias de Almeida, em homenagem ao maestro que atuou no centro. O CEM está localizado na rua Vicente Palhão, s/nº, Jardim Santa Cândida.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP