Brochi, Caetano e Rovina duelam com Profa Juliana em sessão em Americana

Vereadores do PL (Brochi) discursaram contra a petista após serem chamados de “medíocres”; moção de aplausos a Nikolas Ferreira

Uma simples moção de aplausos à marcha realizada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL) em Brasília gerou uma intensa discussão na sessão da Câmara Municipal de Americana nesta terça-feira (27). Após a vereadora Professora Juliana (PT) criticar o parlamentar bolsonarista e chamar de “medíocre” a direita representada nos colegas que votaram pela aprovação do documento, três membros do PL rebateram e discursaram contra a lulista.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A moção proposta pelo vereador Marcos Caetano (PL) foi aprovada por 13 votos e 1 contrário. Imediatamente após a aprovação, a vereadora do PT ficou inconformada e partiu para críticas contra o movimento que ela classificou como formado por pessoas “medíocres”, tais quais seus líderes: Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, entre outros.

Mediocridade

Professora Juliana desdenhou dos colegas e alegou que eles representariam a “mediocridade da direita” no Brasil. “Tenho saudades da direita que pensa”, alfinetou. A petista explicou que que os atuais representantes do movimento político direitista se resumem a abordar temas morais e não discutem assuntos econômicos ou sociais.

Além disso, afirmou que a marcha realizada pelo deputado Nikolas até Brasília foi “apoiado por golpistas” e que possuem a intenção de discutir a sucessão de Jair Bolsonaro. “Eles não querem discutir onde o Bolsonaro vai ficar preso. Se na Papudinha ou em casa”, argumentou. A vereadora ainda chamou o deputado Nikolas de “chupeta” e “chupetinha”.

Rebate

Logo após a manifestação de Professora Juliana, o vereador Thiago Brochi (PL) utilizou da palavra e atacou duramente a petista. Brochi disse que a marcha que a vereadora gostaria de ver realizada é a da maconha. Em seguida, disparou críticas contra a vereadora e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva – chamado de “ladrão”.

A atitude da vereadora de se levantar para sair do plenário na hora da fala do colega irritou Brochi. “(A Professora Juliana é) Boa pra falar e péssima pra ouvir”, disparou. Brochi defendeu as intenções de Nikolas Ferreira em reunir cerca de 100 mil pessoas em Brasília.

Na sequência, o autor da moção também rebateu as falas da colega, dizendo que são “falácias”. Marcos Caetano chamou de “ladrão” e “condenado” o presidente Lula, dizendo que o país precisa “se livrar dessa corja” do atual governo. “Estão afundando o Brasil”, ressaltou.

Mais

Caetano ainda mencionou que o chefe de Estado brasileiro recebeu com ‘tapete vermelho’ o presidente/ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, chamado por ele de “narcotraficante” e que foi preso por forças de segurança dos Estados Unidos neste começo de ano. Por fim, Caetano disse que “o Brasil acordou” no dia 25 de janeiro.

Por último, o vereador Dr. Wagner Rovina (PL) se manifestou. “As falas dela por si só já demonstram e falta de ética e postura. Não tem diálogo”, disse. “O debate dela é falar e não ouvir”, emendou Rovina, que parabenizou as demais vereadoras. “Se ser decente é ser burro, como disse a vereadora ao se referir às pessoas de direita, então eu sou burro”, conclui.

Sessão

Durante a sessão ordinária realizada nesta terça-feira (27) no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, os vereadores aprovaram três projetos de lei, 35 requerimentos e 42 moções. Também foi acatado um veto e incluídas 386 indicações na pauta, que serão encaminhadas ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Instalação de dispositivos de proteção em piscinas

O projeto de lei nº 155/2025, de autoria do vereador Jean Mizzoni (Agir), que dispõe sobre a instalação de dispositivos de proteção em motores de sucção de piscina para fins de segurança e proteção dos seus usuários, foi aprovado por unanimidade em primeira discussão.

O texto do projeto prevê que clubes, academias, hotéis, pousadas, condomínios e demais locais com piscinas coletivas instalem mecanismos de segurança como tampas especiais, sistemas de alívio de pressão e desligamento automático dos motores de sucção em caso de bloqueio ou mau funcionamento, reduzindo o risco de lesões graves ou afogamentos. A propositura cita ainda que as empresas responsáveis pela construção, reforma ou manutenção de piscinas deverão fornecer certificados de conformidade com as normas de segurança.

Programa municipal de proteção dos direitos da pessoa com fibromialgia

Foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, com emendas, o projeto de lei nº 131/2025, de autoria do vereador Renan de Angelo (Podemos), que institui o Programa Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia, Síndrome da Fadiga Crônica, Síndrome Complexa de Dor Regional e outras doenças correlatas, em consonância com a Lei Federal nº 15.176/2025.

Veto

Foi acatado por unanimidade em discussão única o veto total do Poder Executivo ao substitutivo ao projeto de lei nº 111/2025, de autoria do vereador Jean Mizzoni (Agir), que instituía a Política Pública Municipal “Infância Plena”, de Orientação, Conscientização e Combate à Adultização Infantil, no Município de Americana

Semana de prevenção e combate ao AVC

O projeto de lei nº 153/2025, de autoria do vereador Léo da Padaria (PL), que institui a Semana Municipal de Prevenção e Combate ao Acidente Vascular Cerebral (AVC) no município de Americana, foi aprovado por unanimidade em redação final.