Obra da nova adutora da Zona Leste avança em Santa Bárbara

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste segue avançando nas obras da nova adutora que atenderá a Zona Leste da cidade. Nesta semana, os trabalhos se concentram no canteiro central da Avenida São Paulo, próximo ao cruzamento com a Rua Limeira, com a interligação ao sistema de reservação do bairro São Fernando.

A nova adutora principal, com 560 milímetros de diâmetro, já está parcialmente em operação. O projeto inclui também subadutoras de 315 milímetros, que irão abastecer cinco conjuntos de reservatórios localizados nos bairros Cidade Nova, Planalto do Sol, São Fernando, Jardim das Palmeiras e Santa Rosa.

O investimento total é de R$ 13 milhões, com recursos próprios do DAE e do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo). A nova estrutura possui mais de 8 quilômetros de extensão e beneficiará aproximadamente 70 mil moradores da Zona Leste.

No mês passado, foi concluída a interligação dos reservatórios do Jardim Santa Rosa. Com a conclusão das obras, o sistema garantirá maior segurança hídrica, eficiência na distribuição e melhoria no abastecimento da região.

