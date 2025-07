O Brasil venceu os Estados Unidos 🇺🇸 por 94 a 88 e conquistou o título dos Jogos Mundiais Universitários!

Uma virada épica: a seleção reverteu 26 pontos de desvantagem e volta a ser campeã após 62 anos!

Adyel foi o grande cestinha da partida, com 25 pontos, e comandou o time com mais quatro assistências e quatro roubos. Reynan, com 18, e Zu Júnior, com 16, também passaram do dois dígitos na pontuação.

Para conquistar o ouro, o Brasil venceu seis partidas:

Filipinas, Polônia e República Tcheca na fase de grupos, Coreia do Sul nas quartas e Alemanha – com direito a grande polêmica – na semifinal antes de bater os EUA na decisão.

Esse foi o primeiro ouro brasileiro no Universíade após 62 anos.

