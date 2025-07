Com gol de Facundo Torres, o Palmeiras venceu o Grêmio por 1 a 0, neste sábado (26), no Allianz Parque, e completou 300 vitórias em Campeonato Brasileiro atuando no Estádio Palestra Italia/Allianz Parque (o retrospecto atual é de 487 jogos, 300 vitórias, 107 empates, 79 derrotas, 903 gols marcados e 451 gols sofridos).

Com o triunfo, o Verdão chegou aos 32 pontos conquistados na terceira colocação do Nacional.

O Palmeiras venceu os cinco últimos jogos contra o Grêmio no Allianz Parque, registrando a maior sequência positiva sobre o rival como mandante neste século (os triunfos pela Copa do Brasil de 2021 e pelos Brasileiros de 2021, 2023, 2024 e, agora, 2025 superaram os três seguidos pelos Brasileiros de 2014, 2015 e 2016, todos no Pacaembu).

O recorde geral do Verdão como mandante contra os tricolores é de sete vitórias, entre 1995 e 1999.

Palmeiras encara o Corinthians

Agora o duelo vai ser pela Copa do Brasil. O Verdão encara o arquirrival Corinthians a partir da próxima quarta em jogos de ida e volta na fase mata mata da Copa do Brasil.

