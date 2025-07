O Posto Local de Trabalho (PLT) de Nova Odessa informa que está com 22 vagas de emprego disponíveis para moradores da cidade, destinadas a profissionais com experiência nas áreas correspondentes.

Os interessados devem enviar currículo atualizado para o e-mail [email protected], indicando no campo “assunto” o nome da vaga desejada.

Também é possível encaminhar o currículo via WhatsApp pelo número (19) 99607-4640.

Confira as vagas:

AJUDANTE DE PRODUÇÃO – Maior de 18 anos. Residir em Americana ou Nova Odessa. Disponibilidade para início imediato e condução própria. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h. Salário a combinar + Benefícios: Convênio Médico + Cesta básica R$ 450,00 + Vale-alimentação R$ 300,00.(1 vaga)

AJUDANTE DE PRODUÇÃO (TINTURARIA) – Vaga masculina, acima de 20 anos, com ou sem experiência. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h. Salário R$ 12,50/hora + Convênio Médico + Cartão alimentação.(1 vaga)

ANALISTA CONTÁBIL JÚNIOR – Bacharel em ciências contábeis ou cursando graduação. Conhecimento intermediário/avançado em excel. Experiência com sistemas Protheus e SAPB1. Conhecimento em IRPJ e CSLL diferidos. Familiaridade com obrigações acessórias ECF e ECD. De segunda a sexta das 8h às 18h. Benefícios: Refeição no local + Vale-transporte ou ajuda de custo + Vale-alimentação + Assistência médica e odontológica optativo + Seguro de vida + Gympass.(1 vaga)

ANALISTA DE CRÉDITO E COBRANÇA – Desejável ensino superior completo ou cursando em Administração, Contabilidade ou áreas correlatas. Conhecimento intermediário em excel. Experiência prévia em cobrança ativa e gestão de crédito. De segunda a sexta das 8h às 18h. Benefícios: Refeição no local + Vale-transporte ou ajuda de custo + Vale-alimentação + Assistência médica e odontológica optativo + Seguro de vida + Gympass.(1 vaga)

ANALISTA DE FATURAMENTO – Ensino técnico ou superior em Administração, Contabilidade ou área correlatas. Experiência com emissão de notas fiscais, cálculos de impostos e conhecimento básico em legislação tributária. Familiaridade com sistemas de gestão fiscal é um diferencial. De segunda a sexta das 8h às 18h. Benefícios: Refeição no local + Vale-transporte ou ajuda de custo + Vale-alimentação + Assistência médica e odontológica optativo + Seguro de vida + Gympass.(1 vaga)

ANALISTA DE PCP – Ensino superior completo ou cursando em Administração, Logística, Engenharia de Produção ou Gestão de Processos. Experiência mínima de 3 anos. Conhecimento em planejamento, programação e controle de produção, processos produtivos, qualidade, compras e melhoria contínua.(1 vaga)

ANALISTA DE SELEÇÃO – Graduação completa. Experiência em recrutamento e seleção, preferencialmente em posições operacionais. Conhecimento de metodologias de seleção, ferramentas de recrutamento, e atendimento em vagas no modelo CSC será um diferencial. Habilidade com entrevistas e testes. De segunda a sexta das 8h às 18h. Benefícios: Refeição no local + Vale-transporte ou ajuda de custo + Vale-alimentação + Assistência médica e odontológica optativo + Seguro de vida + Gympass.(1 vaga)

ASSISTENTE FINANCEIRO – Ensino técnico/superior completo ou cursando em Administração, Contabilidade, Finanças ou áreas correlatas. Experiência em contas a pagar e receber, com habilidade para negociação. Conhecimento em excel. De segunda a sexta das 8h às 18h. Benefícios: Refeição no local + Vale-transporte ou ajuda de custo + Vale-alimentação + Assistência médica e odontológica optativo + Seguro de vida + Gympass.(1 vaga)

ASSISTENTE FISCAL – Técnico completo ou graduação em Ciências Contábeis, Administração ou área correlatas. Experiência com escrituração de notas fiscais de entrada e saída. Conhecimento básico em legislação fiscal e tributária. Desejável experiência com sistema de gestão fiscal e contábil e conhecimento em SPED Fiscal e DCTF. De segunda a sexta das 8h às 18h. Benefícios: Refeição no local + Vale-transporte ou ajuda de custo + Vale-alimentação + Assistência médica e odontológica optativo + Seguro de vida + Gympass.(1 vaga)

ASSISTENTE DE RELAÇÕES SINDICAIS – Ensino superior cursando em Direito, Administração, Relações internacionais ou áreas correlatas. Conhecimento em legislação trabalhista e organização sindical. Habilidade em Excel. De segunda a sexta das 8h às 18h. Benefícios: Refeição no local + Vale-transporte ou ajuda de custo + Vale-alimentação + Assistência médica e odontológica optativo + Seguro de vida + Gympass.(1 vaga)

AUXILIAR DE COZINHA – Ensino médio completo, com experiência na área. Disponibilidade para trabalhar aos sábados. Residir em Nova Odessa.(1 vaga)

AUXILIAR DE COZINHA II – Com experiência. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h. Benefícios: Alimentação no local + Vale-transporte + Lifecard + Convênio médico.(1 vaga)

AUXILIAR DE LIMPEZA – Com experiência na função e disponibilidade de horário. De segunda a sexta das 12h às 19h30 e sábado e domingo das 12h às 21h (definido conforme necessidade de escala). Benefícios: Cesta básica + Vale-alimentação + Seguro de vida + Vale-transporte.(1 vaga)

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II – Para trabalhar em empresa terceirizada na Escola Sesi Nova Odessa. Salário R$ 1.715,00 + Vale-refeição R$ 20,76 + Vale alimentação R$ 144,40 + Prêmio R$ 300,00 (Se não houver faltas).(1 vaga)

COZINHEIRA – Ensino fundamental completo e experiência na função. De segunda a sexta. Salário a combinar + Benefícios.(1 vaga)

ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – Ambos os sexos.(1 vaga)

MONTADOR DE PRODUÇÃO – Vaga masculina, certeira branca ou sem experiência na função. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h. Benefícios: Plano de saúde + Plano odontológico + Vale-transporte + Convênio com o SESI/Farmácia e óticas + Dayoff + Vale-alimentação/Vale-refeição.(1 vaga)

OPERADOR DE BOBCAT – Ensino fundamental. Cursos BOBCAT, Guinho, Escavadeira. Com experiência na função. Salário R$ 2.664,75 + Vale-transporte + Refeição no local + Convênio odontológico.(2 vagas)

RECEPCIONISTA (ACADEMIA) – Vaga feminina, com ou sem experiência.(1 vaga)

REVISOR – Vaga masculina, com experiência.(1 vaga)

TECELÃO – Vaga masculina, com experiência.(1 vaga)