O Corinthians foi ao Rio de Janeiro apresentou o primeiro tempo vergonhoso mas recuperou-se na segunda etapa e voltou a ter resultado positivo contra time da parte de cima da tabel. O timão empatou com o Botafogo em 1-1 em jogo que domínio de uma equipe em cada etapa. O jogo no Rio de Janeiro na noite deste sábado foi bastante movimentado.

O time carioca começou a partida com volume de jogo muito grande, alugando a área dos paulistas até abrir o placar. O jogo seguiu no primeiro tempo com ampla vantagem técnica do bota mas o timão segurou um a zero.

Para o segundo tempo o técnico Dorival Júnior colocou os titulares Memphis e Yuri Alberto que fizeram a diferença. O holandês Memphis anotou gol de empate em um belo chute dentro da área.

Corinthians agora encara o Palmeiras

Agora pela Copa do Brasil, o Corinthians encara o arquirrival Palmeiras na próxima quarta-feira.

