O artista visual novaodessense, Aldo da Silva Barbosa, conhecido como Aldinho, teve novamente obras selecionadas na categoria “Caricatura“do 52º Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Dia 30 de agosto, na cerimônia de abertura da exposição, serão conhecidas as obras premiadas. A visitação pública é gratuita e acontece até 02/11 no Armazém 14 do Engenho Central, sempre de quarta a domingo, das 9h às 17h.

Aldinho tem formação em Publicidade e Propaganda e atua nas áreas de grafite, caricatura, ilustração, cartum e realismo, com uma linguagem marcada por traços expressivos e identidade visual consolidada. Com a inscrição de três caricaturas autorais, está é sua sétima participação no Salão Internacional de Humor de Piracicaba, o que reforça sua trajetória no cenário do humor gráfico.

Entre seus trabalhos de maior visibilidade, destacam-se um mural de grandes dimensões na fábrica da Sherwin Williams, em Sumaré; intervenções no estádio da Associação Atlética Ponte Preta, em Campinas; e uma homenagem aos profissionais da saúde, na fachada da Secretaria Municipal de Saúde, em Nova Odessa.

Sobre o Salão

Criado em 1974, o Salão Internacional de Humor de Piracicaba é uma das mais tradicionais mostras dedicadas ao humor gráfico. A edição de 2025 reúne 384 obras de 202 artistas provenientes de 22 países, demonstrando a amplitude e diversidade do evento. As categorias incluem Caricatura, Cartum, Charge, Tiras/HQ e Escultura, além de temáticas contemporâneas abordadas por meio do desenho.

