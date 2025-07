imagem de arquivo

Moradores da região da Praia Azul em Americana reclamaram no começo da noite deste sábado que estão quase ‘ilhados’ por conta do que seriam blitze da polícia ou movimentação de evento no recinto da Festa do Peão.

Leia Mais notícias da cidade e região

O evento deste sábado é com o cantor Thiaguinho, que celebra 10 anos de carreira.

Morador ‘pistola’ em grupos de whatsapp

O evento acontece no Parque de Eventos CCA, onde acontece a Festa do Peão da cidade, que fica localizado no Caminho de Servidão, 245, no bairro São Sebastião. A apresentação está prevista para começar às 14h.

Sobre a “Tardezinha”

Criada em 2015, a “Tardezinha” é conhecida como a maior roda de pagode do Brasil. Em uma década de história, o projeto já reuniu mais de um milhão de pessoas em 162 edições, passando por 22 estados brasileiros.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP