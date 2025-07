SBO terá 5ª divisão do futebol amador e inscrições abrem na 2ª-feira

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SEME), abre nesta segunda-feira, dia 28, as inscrições para a 5ª divisão do futebol amador barbarense. A nova categoria foi criada para atender à grande mobilização dos clubes e atletas em torno dos campeonatos promovidos no município e deve ter início em agosto.

“As competições de futebol amador de Santa Bárbara seguem crescendo em número de equipes, de participantes e em organização, por isso criamos essa nova divisão, algo que é inédito no País. Não temos registro de nenhuma cidade que tenha cinco divisões ativas de futebol amador”, destacou o secretário de Esportes, Vinicius Furlan.

As inscrições vão até o dia 8 de agosto. As fichas de agremiação devem ser retiradas diretamente na sede da SEME, na Rua Prudente de Moraes, 250, Centro. Após a devolução das fichas preenchidas, as equipes receberão login e senha para realizar as inscrições dos atletas.

O congresso técnico da 5ª divisão está previsto para o dia 11 de agosto, às 15h30, na sala de reuniões da Secretaria de Meio Ambiente. A bola deve rolar a partir do dia 23 de agosto, com a primeira rodada da nova divisão.

Master e Mega Master também terão inscrições abertas

Além da nova 5ª divisão, a SEME também abrirá, no mesmo período (de 28 de julho a 8 de agosto), as inscrições para os campeonatos das categorias Master e Mega Master. As fichas de agremiação devem ser retiradas na Secretaria de Esportes, com entrega no mesmo local para recebimento de login e senha de inscrição dos atletas.

No Master, poderão participar jogadores de linha nascidos até 1980, além de até quatro atletas nascidos entre 1981 e 1985. Goleiros devem ter nascido em 1985 ou antes. Será permitida a inscrição de até quatro atletas de fora da cidade. O congresso técnico está previsto para o dia 11 de agosto, às 16h, na sala de reuniões da Secretaria de Meio Ambiente.

Já para o campeonato Mega Master, será realizada uma reunião prévia com as equipes interessadas, para definição conjunta das regras e formato da competição.

