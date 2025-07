Assinado decreto que reajusta o piso salarial dos professores em Americana

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, assinou o decreto nº 13.786, de 18 de julho de 2025, que dispõe sobre a concessão de reajuste do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica. A medida concede equiparação ao piso nacional dos valores pagos a professores da Educação Básica da rede municipal de Educação, o que corresponde a R$ 4.867,77 para a jornada de 40 horas, com reajuste proporcional para jornadas inferiores. Ao todo, serão 336 profissionais contemplados.

O decreto foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (22) e fixa o valor para o exercício de 2025, retroagindo seus efeitos a partir de 1º janeiro deste ano. A ação impacta 248 professores de creche e 88 auxiliares de desenvolvimento infantil, de acordo com o setor de Recursos Humanos da Secretaria de Educação.

Para o prefeito Chico Sardelli, o reajuste reconhece o trabalho de excelência desempenhado pelos educadores. “Valorizamos o esforço dos profissionais que se dedicam diariamente às nossas crianças e adolescentes atendidos nas escolas da rede municipal e é uma alegria trazer esta novidade no dia de retorno às aulas. Tenho um carinho especial pela área educacional e espero que todos tenham um excelente semestre letivo”, afirmou.

“A educação é o alicerce de nossa cidade e é um compromisso de nossa gestão reconhecer aqueles que dedicam suas vidas a ensinar com responsabilidade. Parabéns a todos os professores que fazem o melhor pelos estudantes de nossa rede”, ressaltou o vice-prefeito Odir Demarchi.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, destacou a importância do trabalho realizado nas unidades escolares municipais. “Reconhecemos o empenho e a entrega dos profissionais da educação, que atuam diretamente com nossos estudantes no dia a dia. Agradeço os servidores pelo profissionalismo com que orientam crianças, jovens e adolescentes em seu processo de aprendizagem e a administração do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi pela eficiência na gestão fiscal, o que nos permite valorizar os professores com a equiparação ao piso nacional”, disse.

