A vereadora de Americana Juliana Soares (PT) usou as redes sociais este final de semana para detonar o filho do prefeito de Americana Chico Franco Sardelli (PL). Os dois devem ser concorrentes na campanha para deputado estadual no ano que vem e foi a vez da petista girar a metralhadora contra o herdeiro do prefeito.

Ela o chama de nepobaby e diz ‘estranhar’ que a prefeitura siga pagando os salários da funcionária da merenda condenada nos julgamentos do STF (Supremo Tribunal Federal) que apuram a participação de golpistas que pediam novas eleições e um golpe de Estado contra o sistema político eleitoral vigente.

A americanense Edineia Paes da Silva dos Santos, 39, foi condenada a prisão participar dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, mas está foragida. Ela e outros bolsonaristas invadiram as sedes dos 3 poderes em Brasília e fizeram quebradeira com ameaça de Golpe de Estado.

Edineia ficou presa por meses na capital federal e deveria estar cumprindo a pena aqui no Estado.

Juliana no ataque

