A vereadora Roberta Lima (PRD) participou na segunda-feira (21) de uma reunião do Conselho de Proteção e Defesa dos Animais (CPDA). O encontro reuniu autoridades, representantes do poder público e entidades de proteção animal para discutir novas estratégias voltadas à causa animal no município e foi o primeiro realizado após a reativação do conselho.

Durante a reunião, foram debatidas campanhas educativas sobre o bem-estar animal, a nova composição do Conselho, o andamento da reforma do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), funcionamento de canais de denúncias sobre maus-tratos e ações de incentivo à guarda responsável.

A parlamentar destacou que a retomada das atividades do CPDA é importante para a discussão de melhorias para a causa animal na cidade. “Precisamos unir forças entre poder público, entidades e sociedade civil para garantir políticas eficazes e duradouras. Vou acompanhar de perto os desdobramentos e contribuir com esse diálogo tão necessário”, comentou Roberta Lima.

