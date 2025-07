Gama: Profª Juliana questiona cargos e Dr. Rovina a ronda escolar

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou um requerimento na Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre o plano de cargos e carreiras, a grade de horários e distribuição de equipes da Guarda Municipal de Americana (Gama).

De acordo com a parlamentar, a valorização da atuação dos profissionais a partir de critérios objetivos e transparentes é fundamental para uma política de segurança pública eficaz. “O planejamento da segurança envolve escolhas que devem ser direcionadas por prioridades. Partindo dessa visão estratégica como política pública, esse requerimento tem o objetivo de compreender detalhadamente a divisão e atuação dos agentes de segurança entre as inspetorias, grupamentos e unidades da Gama”, comenta.

A autora solicita à prefeitura que informe a quantidade de agentes em atuação e quantos estão afastados; a distribuição dos profissionais entre grupamentos, inspetorias e unidades; e quais os critérios para a elaboração das grades horárias de trabalho e para a distribuição dos agentes.

Juliana defende que os dados deveriam ser disponibilizados de forma transparente para a população. “Espero um dia encontrar esses dados disponibilizados de maneira clara no Portal da Transparência da corporação, mas enviarei quantos requerimentos forem necessários até que isso aconteça”, conclui.

Já o vereador Dr. Wagner Rovina (PL) protocolou um requerimento solicitando informações da prefeitura sobre a atuação da ronda escolar da Guarda Municipal de Americana (Gama) nas unidades da rede pública de ensino.

Segundo o parlamentar, a guarda desempenha papel importante na segurança preventiva do ambiente escolar, oferecendo suporte a alunos, professores e servidores, além de atuar na prevenção de práticas ilícitas e situações de risco dentro e no entorno das escolas. “Recebemos relatos constantes da comunidade escolar sobre a necessidade de reforço na presença da Gama nas escolas. A atuação da ronda escolar é essencial para promover um ambiente seguro e acolhedor e por isso buscamos informações que nos permitam avaliar a cobertura atual e sugerir melhorias ao programa”, afirma Rovina.

No documento, o parlamentar questiona, entre outros pontos, quais escolas são atendidas de forma regular pela ronda escolar; se existe alguma região com patrulhamento mais intensivo; o número de agentes destacados; tipos de ocorrências mais comuns; e se o programa contempla ações educativas, como palestras e rodas de conversa com os alunos.

Ambos os requerimentos serão discutidos e votados pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira, 5 de agosto, após o recesso parlamentar, e encaminhados ao Poder Executivo para análise e atendimento.

