Um novo vídeo depoimento sobre o acidente que vitimou Alexsander da Silva Sousa, de 24 anos, trouxe à tona informações importantes sobre as circunstâncias da tragédia na Represa de Salto Grande, em Americana.

Em vídeo que circula nas redes sociais, uma testemunha que estava no local relatou detalhes do que aconteceu. Ela é irmã de uma das jovens envolvidas e estava presente no momento do acidente.

Segundo o relato, Alexsander estaria visivelmente cansado “virado” e sem dormir havia cerca de 24 horas. Mesmo após sugestões para que outra pessoa assumisse a direção do jet ski, ele teria insistido em pilotar o veículo, levando duas passageiras — sendo uma delas menor de idade.

Ainda de acordo com a testemunha, ele conduzia o jet ski em pé momentos antes de o veículo tombar na água. As duas jovens foram socorridas por banhistas e encaminhadas para atendimento médico. Ambas passam bem. Já Alexsander desapareceu nas águas ao tentar resgatá-las e não foi mais visto.

As buscas, que já estão no quinto dia, foram realizadas com apoio de mergulhadores e embarcações do Corpo de Bombeiros. No entanto, as operações subaquáticas foram encerradas, e o tráfego de embarcações na represa foi liberado. Moradores locais apontam que a vegetação aquática densa pode dificultar a localização de corpos — o que já aconteceu em outros casos semelhantes na região.

Com o fim das buscas oficiais, amigos e familiares de Alexsander fazem apelos por ajuda de voluntários com barcos ou jet skis para seguir com as buscas.

