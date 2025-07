Nova Odessa inicia elaboração de Plano de Adaptação Climática

A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, inicia a elaboração do Plano Municipal de Adaptação Climática, um documento estratégico que orientará as políticas públicas voltadas ao enfrentamento da crise climática.

O plano contemplará medidas de médio e longo prazo, incluindo um projeto de macrodrenagem para reduzir alagamentos e enchentes em áreas críticas da cidade, além de ações como o plantio e a poda preventiva de árvores antigas e de grande porte.

“Em ocasiões anteriores, já enfrentamos as consequências das mudanças climáticas. O novo plano, porém, reconhece oficialmente essa realidade e nos permite avançar na formulação de ações coordenadas, com foco na adaptação e mitigação dos impactos”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Rafael Brochi.

De acordo com ele, algumas metas previstas coincidem com ações que já estão em andamento. A Prefeitura mantém o plantio contínuo de novas espécies arbóreas, criou recentemente uma brigada de incêndio e deu início a uma etapa do projeto de macrodrenagem em uma das regiões que mais sofrem com alagamentos, como a avenida Ampélio Gazzetta.

A partir de agora, todas as secretarias municipais com atuação relacionada à questão climática serão envolvidas na elaboração do documento, que conterá um diagnóstico completo da situação climática local e o desenvolvimento de ações eficazes para minimizar os riscos envolvidos.