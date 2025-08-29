Obras de abertura da Avenida Americana avançam com execução de guias e tatu fugindo

As obras de abertura da nova Avenida Americana, que vai ligar a Avenida Nossa Senhora de Fátima à Avenida Bandeirantes, avançam esta semana com a construção de guias e com a execução de redes de galerias pluviais para conduzir as águas da nova via e das áreas do entorno. Os trabalhos são realizados pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Tatu fugindo- Moradores do bairro flagraram um tatu fugindo em meio as ruas do bairro.

Após o fim da etapa de terraplanagem, a implantação das guias foi iniciada nesta quarta-feira (27) e deve seguir até a próxima semana, quando está previsto também o início da preparação da base do pavimento asfáltico. Já a fase de instalação das galerias continua pelos próximos 15 dias.

“Estamos avançando em mais etapas importantes dessa obra, que vão garantir a infraestrutura necessária para a nova avenida. Essa intervenção é aguardada há muitos anos e vai facilitar a ligação entre regiões estratégicas da cidade, melhorando a mobilidade urbana e trazendo mais qualidade de vida para a população”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A obra consiste no prolongamento da Avenida Ricieri Covessi. Com aproximadamente 1.100 metros de extensão e 15 metros de largura, o traçado da nova via tem início no cruzamento da Avenida Nossa Senhora de Fátima com a Rua Pastor Lázaro de Campos, nas proximidades do Hospital Municipal, e segue até a Avenida Bandeirantes, conectando-se ao Viaduto Prefeito João Batista de Oliveira Romano.

A execução é dividida em dois trechos, sendo 650 metros realizados como contrapartida do empreendimento Residencial Vila Botanique, localizado nessa avenida, e 450 metros construídos diretamente pela administração municipal.

“A nova avenida será um corredor viário fundamental, criando alternativas de acesso e contribuindo para reduzir a sobrecarga em pontos de maior movimento. Além de trazer mais fluidez e segurança para motoristas e pedestres, a obra representa um investimento importante no planejamento da cidade, preparando Americana para atender melhor às demandas do crescimento urbano”, ressaltou o secretário-adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

Obras em valores

O valor total da obra é estimado em R$ 4,6 milhões. O trecho da avenida que será construído pela administração municipal tem investimento de R$ 1.878.197,22, como parte de um pacote de recursos de R$ 25 milhões da Desenvolve SP, agência de fomento do governo paulista, intermediado pelo prefeito Chico Sardelli junto ao então deputado Vanderlei Macris e ao presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado.

A abertura da nova Avenida Americana, que margeia o Córrego Santa Angélica, possui licenciamento ambiental, a fim de garantir que os trabalhos sejam executados em conformidade com as leis ambientais e de forma sustentável.

Mais notícias da cidade e região