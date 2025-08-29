ESF Mário Covas promove ação de conscientização do Agosto Lilás

A equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro Mário Covas, em Americana, realizou nesta quinta-feira (28) uma ação de conscientização da campanha Agosto Lilás, que tem como objetivo mobilizar a sociedade pelo fim da violência contra a mulher. A atividade foi direcionada aos usuários que aguardavam atendimento na unidade.

Conduzida pelas agentes comunitárias de saúde Tânia Gonçalves de Souza, Carla Andressa Zanelli e Michelle Pereira dos Santos, a ação envolveu a distribuição de materiais informativos sobre o tema e orientações sobre canais de denúncia e apoio.

“O intuito foi sensibilizar a comunidade sobre a importância do respeito, da igualdade e do combate a todas as formas de violência contra a mulher, bem como fortalecer a rede de proteção, incentivar o diálogo e promover uma cultura de não-violência, mostrando que o silêncio não deve ser uma opção e que juntos podemos transformar essa realidade”, destacou Tânia.

A campanha Agosto Lilás reforça a conscientização da população sobre a necessidade de denunciar situações de agressão, além de incentivar a prevenção e o acolhimento às vítimas.

“Essa ação reforça o papel da atenção básica em acolher, orientar e informar a comunidade. A conscientização é um passo essencial para que mais mulheres conheçam seus direitos, busquem ajuda e rompam o ciclo da violência”, pontuou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

