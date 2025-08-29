Léo da Padaria pede informações sobre quantidade de cirurgiões vasculares no Hospital Municipal

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), protocolou um requerimento na secretaria da Casa solicitando informações da prefeitura sobre a quantidade de cirurgiões vasculares atuando no Hospital Municipal Dr. “Waldemar Tebaldi” e na rede pública municipal de saúde.

No documento, o parlamentar relata que tem recebido várias reclamações sobre a dificuldade em obter atendimento na especialidade de cirurgia vascular pelo SUS (Sistema Único de Saúde). “A atuação dos cirurgiões vasculares na rede pública de saúde é fundamental para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças que afetam o sistema circulatório e contribui diretamente para a preservação e a qualidade de vida da população”, afirma Léo.

O autor pergunta quantos cirurgiões vasculares atuam no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”; quais os dias e horários de atendimento dos profissionais; se existe fila de espera para atendimento vascular no hospital; quantos cirurgiões vasculares estão disponíveis em toda a rede pública municipal (incluindo UBSs e Ambulatórios de Especialidades); e quais medidas vêm sendo adotadas pela secretaria municipal de Saúde para ampliar o acesso da população a consultas e procedimentos na especialidade de cirurgia vascular.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (2). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

