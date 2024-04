As obras de implantação da nova UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas Dona Rosa, na região do Parque Gramado, estão em ritmo acelerado. A adequação é feita no prédio onde atualmente funciona a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Dona Rosa. A parte de estrutura da obra já foi concluída após as etapas de demolição, readequação de espaços, instalação da laje e construção das paredes de platibanda, conforme previsto no projeto.

Nesta semana, as intervenções em andamento na unidade envolvem o revestimento interno e externo, com serviços de reboco com massa, chapisco e impermeabilização de barrados (parte inferior das paredes), início da colocação da cobertura, aplicação de argamassa na sala de raio-X, preparo do solo para a regularização do piso e instalação da cobertura metálica.

De acordo com o engenheiro responsável pela obra, Tiago Morais, já foram iniciadas a fabricação de toda a caixilharia em alumínio e vidraçaria da parte de gases hospitalares. Além disso, as instalações elétricas estão evoluindo conforme a compatibilização do projeto. Também está sendo substituída a entrada de energia, que agora vai ser fornecida através de média tensão para atender a nova demanda instalada.

“Toda a parte de infraestrutura para hidráulica e elétrica, principalmente as partes embutidas, já foram iniciadas, como os cortes e valetas, chumbamento de eletrodutos, caixinhas e redes de água fria”, explica Tiago.

Nos próximos dias também serão iniciados os serviços de elétrica e da parte hidráulica, com a instalação das linhas de esgoto, água pluvial e água tratada – conexão com a rede de abastecimento do DAE (Departamento de Água e Esgoto).

“Esta é mais uma grande obra na área da Saúde e nós estamos convictos de que ela vai beneficiar milhares de pessoas. A unidade vai atender uma população que há muito reivindica esse modelo de assistência 24 horas”, ressalta o prefeito Chico Sardelli.

A nova UPA terá 829,2 metros quadrados e receberá um investimento total de R$ 2.672.733,50, sendo R$ 1.824.790,00 para a parte de infraestrutura e R$ 847.943,50 para mobiliários e equipamentos. Ela será mantida por meio de gestão compartilhada entre a organização social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC) e a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

“Estamos ampliando o acesso ao serviço de urgência e emergência, com mais esta UPA. Em breve os moradores da região do Parque Gramado vão contar com uma unidade aberta 24 horas, todos os dias da semana. Isso representa uma conquista ao povo americanense”, destaca o vice-prefeito Odir Demarchi.

A UPA 24 horas Dona Rosa vai atender uma população estimada em 42 mil pessoas residentes nos bairros Parque Gramado, Parque da Liberdade, Mário Covas, Jardim da Balsa 1, Jardim da Balsa 2, Jardim das Orquídeas e Jardim da Paz, além do Jardim Dona Rosa.

O espaço contará com equipe formada por médicos clínico geral, pediatra, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêutico, auxiliares de farmácia, assistente social e área administrativa.

Além da UPA 24 horas, a região ainda contará com a continuidade dos serviços prestados pela UBS (Unidade Básica de Saúde), que será transferida para outro endereço, no mesmo bairro, uma vez que a UPA vai abranger a totalidade do prédio da UBS.

“Estamos sensíveis ao apelo da população, que pede há tantos anos a abertura de uma UPA nessa região. De fato, trata-se de um território muito populoso e que precisa da oferta desse serviço, fundamental para o atendimento emergencial aos moradores locais. É bom frisar que a UBS vai continuar em um outro espaço, o que vai ampliar ainda mais a oferta de serviços de saúde naquela região”, reforça o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.